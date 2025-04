Indicações que pedem perfuração de poços artesianos em Macambira são aprovadas

De autoria do deputado Marcelo Sobral (União Brasil) as indicações nº 94, 95,96,97 todas de 2025 que pedem a perfuração de poços artesianos em diversos pontos do estado. A proposta visa melhoria da qualidade dos cidadãos que residem no interior do estado, bem como, garantir, ainda mais, acesso à água. As proposituras foram aprovadas por unanimidade na sessão de votação desta quinta-feira (24), da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

Na indicação nº 94/ 2025 é Solicitada ao Governador do Estado e ao Diretor Presidente da CODERSE, que viabilizem a perfuração de um poço artesiano no Assentamento Zumbi dos Palmares, localizado no município de Macambira.

Já na indicação nº 95/ 2025 Solicita ao Governador do Estado que viabilize a perfuração de um poço artesiano no Povoado Tauá, localizado em Macambira/SE.

O deputado Marcelo Sobral também pediu que viabilize a perfuração de um poço artesiano no Assentamento São José da Quixadeira, na indicação 96/2025.

Também foi solicitada ao Governador do Estado qa perfuração de um poço artesiano no Povoado Jacoquinha, em Macambira, por meio da indicação 97/2025.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos