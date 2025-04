Indicações solicitam remédios, concurso público e pavimentação de rodovia em Sergipe

Entre as Indicações dos parlamentares aprovadas por unanimidade na pauta de votação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira (24), estão a de nº 89/2025 e a nº 90/2025, de autoria da deputada Áurea Ribeiro (Republicanos), além da Indicação nº 92/2025, proposta pelo líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil).

Na propositura nº 89/2025, a deputada Áurea Ribeiro solicita ao governador Fábio Mitidieri (PSD), que viabilize a inclusão e disponibilização dos medicamentos Liraglutida e Semaglutida no Sistema Único de Saúde (SUS), em Sergipe. Os medicamentos são utilizados no tratamento da obesidade, considerando que trata-se de uma doença crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e um dos maiores desafios de saúde pública da atualidade.

“Mais de 25% da população adulta é obesa, e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade dos brasileiros está com excesso de peso. A obesidade está diretamente associada ao aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Os medicamentos Liraglutida e Semaglutida aprovados pela ANVISA têm eficácia comprovada no tratamento da obesidade, promovendo significativa perda de peso e melhora nos fatores de risco metabólicos. O custo elevado desses medicamentos inviabiliza o acesso da população mais vulnerável, justamente a que mais necessita de apoio terapêutico via SUS”, explica o texto.

A Indicação nº 90/2025, também de autoria da deputada Áurea Ribeiro, solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao secretário de estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a realização de concurso público ou Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de médicos especializados em Saúde da Família, com o objetivo de reforçar e ampliar a cobertura da Atenção Primária à

Saúde em todo o estado;considerando que a Atenção Primária é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) e responsável por resolver até 80% dos problemas de saúde da população; e que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é reconhecida nacional e internacionalmente como um modelo eficaz de reorganização dos serviços de saúde, promovendo cuidado integral, humanizado e contínuo.

“Muitos municípios sergipanos enfrentam déficit de médicos generalistas e especialistas em Medicina de Família e Comunidade, o que compromete a cobertura e a qualidade dos serviços oferecidos à população e o fortalecimento da ESF depende da presença de profissionais capacitados, vinculados de forma estável às equipes multiprofissionais, evitando a alta rotatividade e garantindo a continuidade do cuidado. O médico de Saúde da Família é um profissional capacitado para atuar em diversas áreas da medicina, acompanhando pacientes em todas as fases da vida, prevenindo doenças, promovendo saúde e tratando condições crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade e depressão; sua presença fortalece o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade, garantindo maior adesão ao tratamento e melhor qualidade de vida. Com isso, a contratação por meio de concurso público ou PSS permitirá a recomposição do quadro de profissionais da Atenção Básica, especialmente em áreas remotas ou com baixa cobertura e a ampliação do número de médicos de família terá impacto direto na redução de encaminhamentos desnecessários para a média e alta complexidade, otimizando os recursos do sistema de saúde e reduzindo as filas por atendimento especializado”, justifica Áurea Ribeiro.

Rodovia

A Indicação nº 92/2025 de autoria do deputado Cristiano Cavalcante, solicita ao governador Fábio Mitidieri e ao diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a realização da pavimentação asfáltica da Rodovia SE-160 no trecho que liga o município de Capela ao município de Aquidabã.

Na justificativa da propositura, o parlamentar explica que o objetivo é reforçar o compromisso da Casa Legislativa como desenvolvimento regional e, sobretudo, fortalecer as ações do Governo do Estado de Sergipe, voltadas à melhoria da infraestrutura viária.

“A pavimentação asfáltica da Rodovia SE-160, no trecho que liga os municípios de Capela a Aquidabã, representa uma intervenção estratégica, capaz de promover avanços significativos na mobilidade, segurança e qualidade de vida da população local. Como parlamentar comprometido com os interesses da população sergipana e alinhado à base do Governo, reconheço e apoio os esforços da atual gestão estadual em modernizar e ampliar a malha viária do nosso estado. Esta solicitação visa atender uma demanda legítima dos moradores, produtores rurais, comerciantes, estudantes e demais usuários da via, que enfrentam dificuldades cotidiana sem razão das condições precárias do trecho. Trata-se de um pleito justo e necessário, que não apenas impulsionará o desenvolvimento econômico da região, como também fortalecerá a integração entre os municípios, estimulando o turismo, o comércio local e a geração de oportunidades. A pavimentação deste trecho trará benefícios duradouros, reduzindo o tempo de deslocamento, os custos com manutenção de veículos e o risco de acidentes”, ressalta Cristiano Cavalcante.

