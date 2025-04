INOVASE E PREFEITURA DE ARACAJU LANÇAM MAIOR PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA PCDS EM SERGIPE

Inclusão, tecnologia e oportunidade. Essas são as bases do Programa de Ensino Digital da Dell, lançado no dia 2 de abril, pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dell Technologies, Universidade Estadual do Ceará (UECE) e IEPRO.

Com 600 vagas em cursos de tecnologia, essa é a maior iniciativa de formação profissional voltada para pessoas com deficiência (PCDs) e jovens em vulnerabilidade social no estado. O evento aconteceu no Caju Hub – Espaço J. Inácio, na Orla de Atalaia, e reuniu autoridades, especialistas e membros da sociedade civil para celebrar um avanço significativo na inclusão produtiva e digital em Sergipe.

A proposta do ensino digital da Dell é transformar vidas por meio da qualificação profissional. A plataforma do programa é acessível, garantindo que todos os perfis de deficiência possam usufruir da formação. Entre as trilhas de aprendizado oferecidas, estão Informática, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Idiomas e Suporte Técnico. Os cursos incluem desde noções básicas de informática até linguagens de programação como Python, metodologias ágeis e desenvolvimento de sites em HTML e CSS.

O diretor executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, destacou a importância do programa para ampliar o acesso à tecnologia e reduzir desigualdades. “Estamos promovendo uma formação inclusiva e acessível, permitindo que pessoas com deficiência construam sua trajetória profissional em tecnologia. Esse programa representa uma mudança real, abrindo portas para que esses profissionais tenham mais oportunidades e autonomia”, afirmou.

Além da formação online, o programa prevê acesso a laboratórios físicos para aqueles que enfrentam dificuldades com a internet. Essa estrutura é essencial para garantir que todos os alunos possam acompanhar as aulas com qualidade. A gestora de inovação do Inovase e do Caju Hub, Gabriela Rezende, ressaltou a relevância dessa estrutura. “O ensino digital da Dell é uma iniciativa transformadora. Ter um programa desse porte, com essa estrutura e essa acessibilidade, mostra que Sergipe está avançando na construção de um futuro mais inclusivo e inovador”, pontuou.

O impacto da qualificação profissional também foi enfatizado pela presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Aracaju, Elaine Santos. Ela reforçou que programas como esse são fundamentais para garantir oportunidades reais no mercado de trabalho. “Esse projeto não só capacita, mas também dá às pessoas com deficiência a chance de se desenvolverem e conquistarem espaços no mercado de trabalho. Isso impacta diretamente não apenas suas vidas, mas também de suas famílias e da sociedade como um todo”, destacou.

Caso o participante do projeto tenha necessidade de utilizar um notebook, ele poderá agendar um horário pelo link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdM-wfWYibLvrhuvPvkJ-ne92D1z199Hl-ykGbUlBMOxH3g/viewform?usp=sharing) e garantir o uso do equipamento em um dos espaços colaborativos do Caju Hub. O notebook será disponibilizado durante o tempo agendado.

As inscrições para os cursos já estão abertas e seguem até 30 de abril de 2025. As aulas poderão ser acessadas pela Plataforma de Ensino Dell Accessible Learning (DAL), confira detalhes no edital, disponível no site https://leadfortaleza.com.br/dal/selections/79. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail suporte@labldi.com.br ou pelo WhatsApp (85) 9 9946-0145. Todos os cursos oferecem certificação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), que será disponibilizada na plataforma em até 60 dias úteis após a conclusão.

