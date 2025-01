Inscrições abertas para projeto do Sindomestica Fortalecendo Trabalhadores Informais

Com ênfase nos direitos previdenciários, o acesso a creches e direitos sociais, o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Sergipe (Sindoméstica/Se) organizou, no dia 7 de janeiro, uma Roda de Conversa em sua sede. A atividade iniciou a 2ª etapa do Projeto Fortalecendo Trabalhadores Informais – uma realização do Sindoméstica/Se com apoio do Fundo Brasil e do Labora Fundo de Apoio ao Trabalho Digno.

Iniciado no ano de 2024, o projeto pretende alcançar o maior número de trabalhadores domésticos em todo estado de Sergipe.

Na abertura da Roda de Conversa, o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE), Roberto Silva e a diretora de Formação Sindical da CUT/Se, professora Ivonete Cruz, manifestaram o apoio da CUT/Se à luta do Sindoméstica.

“Tenho muito orgulho de ter o Sindoméstica filiado à CUT/SE. É um sindicato atuante e que consegue mobilizar as trabalhadoras domésticas de Sergipe a ponto de estarmos aqui com a plateia lotada para discutir sobre o trabalho doméstico informal e direitos das trabalhadoras domésticas”, declarou Ivonete Cruz.

Roberto Silva destacou a importância dos direitos conquistados pelas trabalhadoras domésticas que haviam sido excluídas da Constituição Federal de 1988.

“É um marco histórico importante da luta das trabalhadoras domésticas o dia 2 de abril de 2013, quando a Constituição Federal foi alterada para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Por isso essa formação do sindicato é fundamental porque a gente da CUT sabe muito bem que todo direito conquistado precisa ser conhecido, cobrado, efetivado para fazer valer a luta destas trabalhadoras e dirigentes sindicais guerreiras”, reforçou o presidente da CUT/SE, Roberto Silva.

Fazer Valer Direitos das Trabalhadoras Domésticas

Dirigente da CUT/SE e presidenta do Sindoméstica/Se, Quitéria Santos esclareceu os perigos do trabalho doméstico informal.

“Estamos no meio da nossa formação. Temos mais 1 ano para trabalhar não só em Aracaju, mas em todo o estado de Sergipe para que todas as diaristas, trabalhadoras domésticas informais que, por exemplo, pensam que agora são ‘patroas’, pois são contratadas por MEI, percebam que elas estão sendo enganadas. Quem trabalha como diarista está vendendo o seu trabalho e abrindo mão de vários direitos. Desta forma, a trabalhadora acaba pagando para trabalhar. Mais tarde no futuro, o prejuízo será ainda maior porque como vão ficar sem seguridade social. E sua aposentadoria como vai ficar?”, questionou Quitéria Santos.

A presidenta do Sindoméstica/Se falou que 2025 é um ano decisivo para trabalhadoras domésticas de Sergipe.

“A primeira etapa foi muito importante, visitamos os municípios Indiaroba, Propriá e suas vizinhanças. A formação é política e aborda os direitos da previdência, de moradia, a busca por creche e o direito social de uma pessoa que precise de políticas públicas. Atualmente a formação alcançou 80 trabalhadoras, e queremos ampliar. Existem 15 mil trabalhadoras domésticas cadastradas na Casa das Domésticas, e são quase 2.500 filiadas no Sindoméstico/Se, por isso queremos alcançar um público bem maior das trabalhadoras domésticas de Sergipe”, declarou Quitéria Santos.

A presidenta do Sindoméstica/Se repetiu o convite para diaristas, mensalistas, motorista particular, trabalhadoras e trabalhadores domésticos de Sergipe interessados em participar do projeto Fortalecendo os Trabalhadores Informais. Para participar, entre em contato com o sindicato através do telefone (79) 9941-9414.

A próxima Roda de Conversa e Café da Manhã será às 8hs, na terça-feira, dia 21 de janeiro, na sede do Sindoméstica/Se.

Por Iracema Corso – foto assessoria