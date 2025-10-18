Inscrições para o Cartão CMais Mulher começam na próxima segunda-feira

As inscrições para uma nova fase do Cartão Mais Inclusão – CMais Mulher começam na próxima segunda-feira, 20 de outubro. O programa integra as ações de proteção e fortalecimento das mulheres vítimas de violência doméstica em Sergipe, sendo realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

Para participar, é necessário que a interessada tenha inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). As inscrições seguem até o dia 24 deste mês e podem ser realizadas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram), localizado na Rua Campo do Brito, nº 109, bairro 13 de Julho.

De acordo com a coordenadora do Cram, Luciana Ribeiro, o atendimento ocorre das 7h às 17h. “É um benefício voltado às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, que possuam medida protetiva vigente. Elas podem procurar o Cram Aracaju para fazer a inscrição e receber todas as orientações necessárias”, explicou.

O Cram está preparado para esclarecer dúvidas, preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos exigidos.

O CMais Mulher garante seis parcelas de R$ 500 para mulheres em situação de vulnerabilidade social, classificadas em condição de pobreza ou extrema pobreza.

O programa representa um avanço nas políticas públicas de proteção às mulheres em Sergipe, sendo executado em rede com diversos órgãos. Ele reforça o que determina a Lei Maria da Penha, ao criar mecanismos que contribuam para coibir a violência doméstica e oferecer condições para que as mulheres possam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas com autonomia.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do contato: 79 9 8138-6034.

Alexandra Brito – Foto: Diane Queiroz