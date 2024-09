Inscrições prorrogadas para o Programa Jovem Aprendiz

Inscrições podem ser realizadas até 19 de setembro

A Energisa prorrogou as inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz para formação de eletricista de distribuição. Serão ofertadas 22 vagas para atuação em Aracaju. Os interessados podem realizar as inscrições até 19 de setembro no site https://grupoenergisa.gupy.io/ .

Os selecionados realizarão o curso de formação para eletricista de distribuição no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai e a prática profissional na Energisa. O programa tem previsão de início em novembro e tem duração de até 12 meses.

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, além da disponibilidade para trabalhar em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Os candidatos terão remuneração compatível com o mercado, vale transporte e seguro de vida.

Sobre a Energisa

Com 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos privados com capital nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio abrange 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma central de geração fotovoltaica centralizada, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Contamos também com uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center para atender nossos clientes e a fintech Voltz, a primeira no segmento de empresas de serviço público de energia. Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição de gás natural, através da aquisição da ES Gás e um projeto, em construção, para geração de biometano a partir de resíduos sólidos.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 875 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Por Adriana Freitas