Inspeção prévia do Plano de Contingenciamento para os festejos juninos é realizada

Visita técnica antecede a vistoria final que será realizada na sexta-feira, pelo Governador do Estado

Na manhã desta terça-feira, 28, foi realizada uma inspeção do Plano de Contingenciamento da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) para o Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, que terá início neste sábado, 1º de junho. Além da PMSE, estiveram presentes representantes de órgãos envolvidos no evento, a exemplo da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

O secretário Especial de Comunicação, Cleon Nascimento, destacou o objetivo da visita. “Estamos focados em organizar um evento seguro para toda a população, e hoje foi uma vistoria prévia com a Polícia Militar e órgãos competentes, antes da vistoria do governador. Essa nova estrutura vai trazer para todos muito conforto e muitas novidades. Vamos mostrar, mais uma vez, por que Sergipe é o país do forró”, afirma.

Para dar mais conforto e segurança para quem for prestigiar o evento, o Arraiá do Povo terá três acessos, tanto na Vila do Forró, como na Arena de Shows. A revista ficará por conta de uma empresa privada, mas que receberá o suporte da Polícia Militar. O comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro, informou que tudo está sendo feito para garantir mais segurança aos sergipanos e turistas que forem prestigiar a festa. “Distribuiremos o efetivo em duas modalidades de policiamento, a interna, que será feita por patrulhas, e a periférica, que será executada pelas unidades especializadas, inclusive na parte da areia da praia”, detalha Ribeiro.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, salienta que a estrutura está sendo finalizada. “Vale ressaltar que a entrada principal fica próxima à região dos lagos, a secundária nas proximidades da pista de skate e a terceira, que fará conexão entre a Vila e a Arena, onde acontecerão os shows nesses sessenta dias de Forró”, finaliza Gustavo Paixão.

Foto: Ascom Funcap