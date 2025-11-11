Instituição promove o Mês da Diversidade com foco no ambiente de trabalho

O evento reúne diferentes áreas em prol do bem-estar do trabalhador

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio da Liga Acadêmica de Administração (LAADM), realiza o Mês da Diversidade, uma iniciativa voltada à valorização das diferenças, ao respeito e à inclusão em todos os espaços sociais e profissionais. A abertura ocorre no dia 13 de novembro, às 18h, com a mesa-redonda “Diversidade na vida profissional e no ambiente de trabalho”.

O encontro reúne profissionais das áreas de Psicologia, Recursos Humanos, Psicopedagogia, Direito, entre outras. Eles compartilham experiências e reflexões sobre como a diversidade atravessa relações, oportunidades e trajetórias.

Entre os temas abordados estão: saúde mental e acolhimento nas relações humanas e profissionais; inclusão e valorização das identidades; responsabilidade ética e social na promoção de ambientes mais justos; o papel individual e coletivo na construção de espaços verdadeiramente humanos. O evento propõe um diálogo aberto e necessário sobre o valor da diversidade não apenas como pauta social, mas como competência essencial para a vida profissional contemporânea, influenciando a forma de liderar, comunicar e construir espaços de trabalho mais equilibrados, produtivos e respeitosos.

“Esta é uma oportunidade para fortalecer o compromisso coletivo com a empatia, o respeito e a construção de uma comunidade acadêmica mais consciente, inclusiva e humana. Ela deve estar preparada para atuar com sensibilidade e responsabilidade em qualquer contexto profissional”, afirma a professora do curso de Administração da UNINASSAU Aracaju, Fabíola Andrade

A programação segue até o dia 22 de novembro, com uma visita à Comunidade Quilombola Pontal da Barra. A iniciativa promove uma vivência cultural e reflexiva sobre identidade, história e pertencimento.

O evento acontece na Instituição de Ensino Superior, localizada na Avenida Augusto Franco – 2340, bairro Siqueira Campos. Para mais informações, interessados devem entrar em contato por meio do e-mail coordenacaoacademica.aju@uninassau.edu.br.

Ascom Uninassau