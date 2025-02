Instituto Banese realizará Arrudiar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A edição ‘Aracaju que elas contam’ acontecerá dia 08 de março. Inscrições dia 27 de fevereiro (14h) através do Sympla

No dia 8 de março, o Instituto Banese realizará mais uma edição do Projeto Arrudiar, dessa vez, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A vivência acontecerá em Aracaju, celebrando também o aniversário de 170 anos da capital sergipana. As inscrições para o Arrudiar, que tem como tema ‘Aracaju que elas contam’, serão liberadas no dia 27 de fevereiro, às 14h, através do Sympla.

Nesta edição, o Arrudiar busca resgatar a memória e a contribuição das mulheres aracajuanas para o desenvolvimento da cidade, promover a visibilidade e o reconhecimento da participação feminina na história de Aracaju, fomentar a igualdade de gênero, além de celebrar a diversidade e a riqueza cultural da nossa Aracaju.

O roteiro terá início no Museu da Gente Sergipana, às 14h, e continuará por bairros de Aracaju, com paradas em pontos significativos da cidade: prédio Maria Feliciana, no Centro; Rua Mãe Nanã e Escola Profª Maria Thetis Nunes, no Bairro América; Centro de Criatividade, em referência a Maria Beatriz Nascimento e Clemilda, com a presença do seu filho Robertinho dos Oito Baixos; Avenida Adélia Franco; Bairro Inácio Barbosa, em memória a Cecília Meireles; e finalmente no Bar ‘O Rivaldo’, administrado por Vanilde, onde acontecerá o encerramento com um pocket show da cantora e compositora Jaque Barroso. A previsão de retorno ao museu é 18h.

O link para inscrição estará disponível na Bio do Instituto Banese (@institutobanese) e do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial), às 14h do dia 27 de fevereiro. A taxa de inscrição é R$ 45,00 e inclui transporte, guia de turismo, mediação e atrações complementares. Esta edição do Arrudiar é destinada ao público maior de 18 anos.

O projeto ‘Arrudiar’ é uma realização do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana com o objetivo de proporcionar vivências com propósito histórico, educativo, cultural e turístico por todo estado de Sergipe. Para uma experiência ainda mais completa e significativa, o Arrudiar é conduzido pelo historiador e professor Osvaldo Neto, na companhia de um guia de turismo.

Texto e foto Tarcila Olanda