Aracaju: Instituto Dona Branca promove qualificação profissional gratuita

Em alguns dias da semana, o destino de diversos jovens e adultos é a qualificação profissional através do curso de eletricista predial, disponibilizado, gratuitamente, pelo Instituto Dona Branca, em parceria com a igreja ADM Pentecostal de Sergipe.

Para o ex-vereador e fundador do Instituto Dona Branca, Cícero do Santa Maria, a educação é o caminho para que jovens e adultos possam mudar de vida. “Somente através da educação conseguimos mudar nosso destino e a qualificação profissional é a porta de entrada para que esses alunos possam ter um futuro promissor”, revelou.

Segundo Cícero, ajudar a mudar a vida das pessoas é uma das missões do Instituto Dona Branca. “Quando resolvi fundar a instituição, minha ideia era fazer com que o instituto fosse um instrumento de transformação na vida das pessoas e poder ver que isso está acontecendo, é muito gratificante e emocionante”, comemorou.

As aulas são realizadas, de forma presencial, no bairro 17 de Março e são ministradas pelo professor e engenheiro elétrico, com mestrado em engenharia de recursos hídricos, Josenilson Ferreira.

Texto e foto assessoria