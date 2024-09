Instituto França aponta vitória de Dr. Saulo para prefeito de Lourdes

O Instituto França de Pesquisas (IFP) divulgou uma pesquisa registrada sob o nº SE-03315/2024 para o município de Nossa Senhora de Lourdes que aponta a vitória do candidato a prefeito Dr. Saulo Galeguinho (PT).

O IFP trouxe um cenário estimulado, com entrevistas feitas junto a 500 lourdenses, em que o estreante Saulo possui 44,08% contra 39,91% do ex-prefeito Fábio Andrade (PSD).

Pela primeira vez candidato, Saulo tem conseguido bom desempenho no município e crescido nas intenções de voto. A pesquisa do IFP é a primeira registrada no município até aqui.

Por Daniel Rezende