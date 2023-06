Instituto JCPM oferece 11 oficinas gratuitas para jovens de Aracaju

Inscrições devem ser realizadas nesta sexta-feira, 30 de junho, acessando o Instagram da instituição

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas para 11 oficinas de férias gratuitas em Aracaju (SE). As atividades são destinadas a jovens de 16 a 24 anos, alunos ou egressos da rede pública de ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 220 vagas nos seguintes minicursos: Negócio em ação; Arte digital no celular; Desenvolvendo habilidades interpessoais; Bombons e trufas; Game 2D; Cosméticos naturais; Finanças pessoais; Influências da moda afro: turbantes, amarrações e brincos; Cultura antirracista; Tranças afro e Ilustração.

Os interessados devem realizar inscrições nesta sexta-feira, 30 de junho, preenchendo o formulário disponível no perfil @IJCPM no Instagram. As aulas serão presenciais e acontecerão na sede do Instituto localizada no Shopping Jardins a partir da terça-feira, 4 de julho, com exceção da oficina Bombons e Trufas que será realizada em instituição parceira no bairro Santa Maria.

As turmas contarão com intérprete de Libras para os alunos surdos e os minicursos terão duração de 2 a 3 semanas, a depender da oficina escolhida. Mais informações pelo WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 16 a 24 anos. A instituição oferece cursos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM auxilia o jovem a se inserir no mercado de trabalho. A partir das conclusões das turmas, é formado um Banco de Currículos cujo objetivo é fazer a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

Oficinas de férias gratuitas

O quê? Instituto JCPM realiza 11 minicursos gratuitos voltados a jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino.

Quando? Inscrições nesta sexta-feira, 30 de junho. Início das aulas na terça-feira, 4 de julho.

Onde? Inscrições pelo @IJCPM no Instagram.

Quanto? Inscrições e cursos gratuitos.

Mais informações? @IJCPM ou WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Foto: Arquivo Grupo JCPM

