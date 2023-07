Integração e eficiência marcam os seis meses de gestão de Fábio Mitidieri

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, realizou, nesta segunda-feira, 24, no Palácio Governador Augusto Franco, uma importante reunião com os secretários de Estado. O encontro teve como objetivo discutir o balanço dos primeiros seis meses de gestão e estabelecer diretrizes para as ações a serem desenvolvidas no segundo semestre.

Visando a execução do programa de governo, ao longo do primeiro semestre, foram alcançados mais de 40 compromissos assumidos pela atual administração estadual, que vem se empenhando diariamente em conduzir Sergipe rumo ao desenvolvimento econômico e social, buscando beneficiar a população sergipana.

Entre as realizações mais significativas nos seis primeiros meses de gestão, destacam-se programas essenciais para o bem-estar dos sergipanos, como o ‘Prato do Povo’, ‘Opera Sergipe’, ‘Enxerga Sergipe’, ‘Desenvolve Sergipe’, além da ampliação do ‘Cartão Mais Inclusão’ e avanços no projeto da ponte Tancredo Neves/Coroa do Meio.

Ao avaliar tais avanços e planejar novas ações para o próximo semestre, o governador Fábio ressaltou o comprometimento estabelecido ainda em campanha de promover o progresso e o bem-estar do povo sergipano através da geração de emprego e renda, uma de suas principais bandeiras, reafirmando seu papel como líder executivo responsável por conduzir Sergipe a um futuro mais próspero e promissor.

“Nesses seis meses de gestão, a integração e eficiência administrativa do nosso secretariado foram os pilares fundamentais para o sucesso de todas as ações realizadas. Com uma equipe comprometida e dedicada, alcançamos resultados significativos em programas essenciais para o desenvolvimento econômico e social de nosso estado. A união de esforços, aliada a uma gestão responsável, nos permitiu cumprir e continuar cumprindo os nossos compromissos voltados aos crescimento do nosso estado, beneficiando a todos os sergipanos. Seguiremos empenhados em promover um governo transparente, ágil e eficiente, buscando sempre o bem-estar e a prosperidade de Sergipe”, disse o governador.

Para o coordenador geral do Planejamento Estratégico, Júlio Filgueira, o planejamento é uma ferramenta fundamental para o sucesso dos compromissos estabelecidos e das ações realizadas pelo Governo de Sergipe.

“Nosso plano estratégico está alicerçado em uma metodologia participativa que definiu, a partir do Mapa Estratégico e do Portfólio de Projetos, as metas de cada pasta, as estratégias e os caminhos necessários para concretizá-las. A integração de esforços, aliada a uma visão estratégica do nosso governador, possibilitou que nossas iniciativas, até aqui, fossem executadas com eficácia, eficiência e efetividade, trazendo benefícios reais para a população sergipana. Seguiremos utilizando o planejamento como meio essencial para orientar e dirigir nossas ações e alcançar resultados ainda mais significativos em prol do desenvolvimento do estado”, considerou.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforçou que o encontro foi extremamente importante, pois demonstra toda a preocupação do governador em fazer com que todas as secretarias estejam alinhadas, atingindo suas metas e objetivos. “Somos um governo em que secretarias trabalham transversalmente, e isso é muito importante, porque reflete em resultados positivos para população sergipana. E essa é a nossa maior preocupação, porque a gente trabalha em prol do povo sergipano. Esse alinhamento é muito salutar, porque a gente enxerga o que todas as pastas estão fazendo e o que pode ter correspondência com a nossa, além de fazer as correções de percurso, se necessário, que são naturais de acontecer. Foi um momento que veio para enriquecer ainda mais o trabalho do nosso dia a dia”, ponderou a secretária.

Principais ações

Confira algumas das principais ações por área que se destacaram durante esse período:

– Desenvolvimento do Planejamento Estratégico da gestão;

– Programa “Sergipe é aqui” – interiorização da oferta de serviços públicos estaduais;

– Criação do Programa ‘Desenvolve Sergipe’;

– Atualização da legislação do Programa de Parcerias Estratégicas do Estado de Sergipe (PPE-SE);

– Autorização para operação de crédito de até R$ 300 milhões para a construção do complexo viário da Ponte Tancredo Neves/Coroa do Meio;

– Programa ‘Opera Sergipe’ – mais de 10 mil cirurgias eletivas com investimento de mais de R$ 56 milhões;

– Programa ‘Enxerga Sergipe’ – realização de 6 mil cirurgias de catarata e pterígio com investimento de R$ 4,6 milhões;

– Programa ‘Prato do Povo’ – oferta de 4.200 refeições prontas em 21 municípios com investimento de R$ 22 milhões;

– Programa ‘Acolher’ – equipe de apoio psicossocial nas escolas;

– Ampliação do Programa ‘Cartão Mais Inclusão’ com diversas modalidades;

– Implementação do Programa ‘Filé de Camarão na Alimentação Escolar’;

– Investimentos em infraestrutura para esportes e lazer;

– Valorização do serviço público estadual com diálogo aberto com todas as categorias;

– Realização do maior São João de Sergipe, com mais de 30 dias de festividades;

– Lançamento do Calendário Anual de Eventos;

– Avanços na segurança pública com redução significativa de homicídios e roubos de veículos;

– Apresentação das potencialidades de óleo e gás de Sergipe no Sergipe Day na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) em São Paulo.

