Integração entre o Governo do Estado e os municípios impulsiona adaptação climática em Sergipe

A integração entre Governo Federal, Estado e Municípios e a adaptação das cidades de Sergipe às mudanças climáticas foram o centro das discussões na reunião estratégica realizada nesta quarta-feira, 26, pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC/SE), na sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

Na reunião, dez municípios sergipanos aderiram ao AdaptaCidades, programa do Governo Federal que apoia estados e municípios na elaboração de planos e estratégias locais de adaptação e resiliência frente aos efeitos das mudanças climáticas. Agora, fazem parte do programa, além do Estado de Sergipe, os municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Simão Dias, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, explicou que a adaptação às mudanças climáticas é um tema urgente. “A capacitação dos municípios é fundamental para que possamos atender a população nas demandas geradas pelas mudanças no clima. O poder municipal é o que está mais próximo das pessoas, por isso, nossa preocupação em apoiar os gestores municipais, como prevê o AdaptaCidades”, enfatizou.

Durante o encontro, a secretária e o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, Eduardo Côrtes, apresentaram o programa AdaptaCidades, com detalhes sobre o apoio do Governo Estadual e como os municípios podem atuar na iniciativa para produzir seus próprios Planos de Adaptação Climática.

O procurador-geral destacou que o AdaptaCidades se conecta a vários programas que já vêm sendo realizados em Sergipe por entes como o Ministério Público e o Governo do Estado. “Todos os esforços se entrecruzam no sentido da adaptação climática, que é urgente”, destacou.

Durante a reunião, também foi realizada uma apresentação sobre o Plano Estadual de Ações Climáticas (Peac), que está sendo elaborado pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Ao fim da apresentação, foi feita a entrega simbólica do primeiro módulo do Plano Estadual à secretária Deborah Menezes Dias pelos representantes da FIA.

A reunião também proporcionou um espaço de diálogo entre os municípios, que puderam sanar dúvidas, compartilhar desafios, avanços obtidos e definir perspectivas para a continuidade das adesões ao AdaptaCidades e às ações de adaptação e resiliência frente às mudanças climáticas. Ainda estiveram presentes ao evento, o prefeito do município de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, a secretária do Meio Ambiente de Aracaju, Emilia Golzio e o secretário de Meio Ambiente da Barra dos Coqueiros, Daniel Imbassahy, entre outras autoridades e representantes dos municípios.

O promotor de Justiça Sandro Costa destacou a importância dos municípios neste processo. “A integração de todos os entes públicos nunca aconteceu como neste momento e isso permite a efetivação dos esforços pela adaptação às mudanças climáticas, sendo o município o ente mais importante neste processo, por estar mais próximo da população”, reforçou.

No mesmo sentido, a promotora de Justiça Aldeleine Barbosa comemorou o entendimento entre os entes federativos e as instituições, como o Ministério Público, para alcançar resultados de impacto para o meio ambiente, como o fechamento de todos os lixões de Sergipe, que se consolidou em 2025.

É nessa compreensão entre as partes que o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Sergipe, Cássio Murilo dos Santos, confia para a superação dos desafios do clima. “Com o AdaptaCidades, atingimos o federalismo climático, com a integração de todos os entes para o enfrentamento e adaptação às mudanças do clima e com atenção especial às populações mais vulneráveis nas cidades, que junto com indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, são os que mais sofrem com a crise climática”, frisou.

Para atender as necessidades da população, as capacitações do AdaptaCidades serão fundamentais, como ressaltou o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento. “Precisamos ter planos e projetos bem elaborados para ter acesso ao financiamento das ações de adaptação climática. Programas como esse oferecem oportunidades importantes para resolver problemas que já estão presentes na nossa cidade”, enfatizou.

O representante da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) em Sergipe e também secretário de Meio Ambiente em Nossa Senhora do Socorro, Alan Fontes, reforçou o papel das cidades no contexto das mudanças climáticas. “É nas cidades que são sentidos os impactos imediatos de problemas causados pelo clima. Participar do AdaptaCidades é fundamental para que os municípios possam se preparar para atender as necessidades da população”, destacou.

Programa

O AdaptaCidades é uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Cidades. A iniciativa busca fortalecer as políticas de adaptação e resiliência climática, promovendo a integração e a articulação entre governos em nível nacional e local.

O AdaptaCidades está alinhado ao Plano Clima, que orientará as ações de enfrentamento à mudança do clima no país até 2035, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e na adaptação dos territórios aos eventos climáticos extremos.

Texto e foto ASN