PREFEITURA DE ARACAJU VAI LANÇAR A PLATAFORMA DIGITAL INTEGRAJU PARA APROXIMAR GESTÃO E POPULAÇÃO

A prefeita de Aracaju, Emília Côrrea, reuniu-se nesta terça-feira (18), com o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva, e com a consultora do gabinete da prefeita, Alana Vasconcelos, para discutir a implementação do IntegrAju.

A nova solução digital tem como objetivo desburocratizar processos, aproximar a prefeitura da população e garantir serviços mais ágeis, sem filas ou longas esperas.

Por meio da plataforma, os aracajuanos poderão registrar denúncias, enviar sugestões e solicitar serviços como reparos na iluminação pública e tapa-buracos de forma totalmente digital e integrada.

Além de melhorar o atendimento à população, o IntegrAju trará eficiência e transparência para os processos administrativos, reduzindo custos em toda a estrutura da administração direta e indireta. A prefeita destacou a importância da iniciativa para fortalecer a participação popular na gestão municipal.

“A população reclama muito da dificuldade de acesso aos canais da prefeitura. Com essa plataforma, teremos uma comunicação mais ágil e eficiente, tanto no recebimento das demandas quanto na solução dos problemas”, afirmou Emília Côrrea.

Outro grande benefício apontado pela gestora é a economia gerada para os cofres públicos. “Em cinco anos, a previsão é de uma economia de aproximadamente R$ 3 milhões. Isso representa um grande avanço para a cidade”, ressaltou.

O diretor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLOG), Gilton Nunes, explicou o funcionamento do IntegrAju. “O acesso será único, integrado e seguro. Todos os serviços municipais estarão reunidos em um só ambiente digital, tornando Aracaju mais conectada, moderna e participativa. Com poucos toques, a reclamação será registrada, e a gestão poderá agir com mais eficiência”, destacou.

Com o lançamento do IntegrAju, a Prefeitura de Aracaju dá um passo importante para tornar a cidade mais digital, acessível e alinhada às demandas da população.

Foto: Ronald Almeida/SECOM