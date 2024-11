No RIO, INTEGRANTE DA REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS REPRESENTA SERGIPE NO G20 SOCIAL

Sergipe esteve representado no G20 Social por meio da Tecelagem da Malhadinha, de Poço Verde, liderada pela artesã Rosilene Fernandes. O evento, realizado entre os dias 14 e 16 de novembro de 2024 no Rio de Janeiro, antecedeu a Cúpula de Líderes do G20 e destacou a participação da sociedade civil e de movimentos sociais na construção de políticas públicas. Rosilene, integrante da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, compartilhou sua experiência e fortaleceu o papel do artesanato sergipano no cenário nacional e internacional.

“O convite para participar do G20 Social foi uma grande conquista para mim e para nossa tecelagem. Representar o estado de Sergipe em um evento dessa magnitude é motivo de orgulho e reforça a importância do trabalho artesanal para a nossa cultura e economia”, declarou Rosilene.

A Tecelagem da Malhadinha é um empreendimento que une tradição e sustentabilidade, gerando impacto positivo na comunidade local por meio da valorização do artesanato e do protagonismo feminino. Rosilene é uma das participantes da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras, projeto liderado pelo Grupo Gambiarra e pelo Instituto SER, com financiamento do Ministério da Cultura, através de emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (MDB). A rede atende dezenas de mulheres de vários municípios sergipanos, promovendo capacitação, autonomia e visibilidade para empreendimentos liderados por mulheres.

O projeto tem como objetivo fortalecer a economia criativa e transformar a vida de mulheres que, assim como Rosilene, estão à frente de negócios que preservam a cultura local e geram oportunidades para suas comunidades. “Participar da Rede me trouxe um novo olhar sobre o meu trabalho e me deu força para ir além. A troca de experiências com outras mulheres é transformadora”, destacou Rosilene.

O G20 Social e a Inclusão da Sociedade Civil

O G20 Social é uma iniciativa do governo federal que busca integrar a sociedade civil aos processos decisórios do G20, alinhando políticas públicas a valores como justiça social, econômica e ambiental. Anunciado pelo presidente Lula, o G20 Social é composto por 13 grupos de engajamento, entre eles o W20 (mulheres), que dialogam com as trilhas política e financeira do G20.

A Cúpula Social reuniu mais de 50 mil pessoas, promovendo uma rica troca de experiências entre movimentos sociais, organizações não-governamentais e agentes de transformação de diversos países. Foi um momento histórico para ampliar vozes, como a de Rosilene Fernandes, e reforçar a importância de iniciativas como a Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras na construção de um mundo mais justo e sustentável.

Obará Comunicação Integrada