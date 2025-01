Interdição de trecho da Beira Mar será retomada nesta sexta-feira com isolamento da faixa de ônibus

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), e a empresa Constran Internacional Construções S/A retomam, a partir desta sexta-feira (10), o início do processo de interdição da Avenida Beira Mar, com o fechamento da faixa de ônibus, por 450 metros, a partir das imediações da ponte Presidente Juscelino Kubitschek (Parque dos Cajueiros), sentido Praia/Centro.

A nova data foi alinhada na tarde desta quinta, 9, durante reunião entre representantes do governo e da empresa responsável pela obra do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves. A iniciativa conta com o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

“A interdição foi agendada, primeiramente, para o último dia 4, mas optamos por um ajuste no projeto de bloqueio do trânsito, seguindo sugestão da SMTT e de técnicos da Sedurbi, para melhor garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas”, detalha o secretário Luiz Roberto Dantas.

Segundo o representante da Constran, Francisco Brandolis Lima, o projeto com ajustes foi acrescido da implantação de cerquite ao longo da calçada no sentido Atalaia; execução de calçadas e rampas acessíveis no canteiro central da Avenida Tancredo Neves; implantação de lombada no sentido Centro, antes da ponte, próximo ao Parque dos Cajueiros; rebaixamento do canteiro central da Beira Mar, na região da faixa de pedestres, próximo à ponte; implantação de semáforo intermitente também na região da faixa de pedestres, próximo à ponte, nos dois sentidos.

Francisco ressaltou que, após a conclusão de alguns desses serviços voltados à segurança da população que circula na área, o que deve ocorrer na próxima semana, a Constran anunciará a interdição da faixa de pedestres e da ciclovia.

O secretário da Sedurbi enfatizou que todas as medidas de segurança estão sendo adotadas, tendo em vista a movimentação de maquinários e veículos de grande porte trafegando na Beira Mar, a serviço da obra do complexo viário.

Complexo Viário

Além da construção do viaduto e da ponte estaiada, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, que contará com um investimento superior a R$ 318 milhões, terá, ainda, uma extensão de aproximadamente 2,3 quilômetros de ciclovia ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia, levando todo o projeto a contar com um total de 4,8 quilômetros.

Foto: Marcos Rodrigues