Interventora do Cirurgia, Márcia Guimarães recebe mais alta comenda do TCE

Interventora judicial do Hospital de Cirurgia (HC), a enfermeira Márcia Guimarães foi agraciada com a mais alta comenda do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o Colar do Mérito Gumersindo Bessa, na manhã desta segunda-feira, 9. Destinada a personalidades que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e para o engrandecimento do estado, a condecoração foi dada também a outras autoridades sergipanas.

A homenagem a Márcia é fruto de sua trajetória profissional e, sobretudo, de sua gestão à frente do Cirurgia, unidade hospitalar que é referência para a Rede Estadual de Saúde em diversas especialidades de alta e média complexidade. Indicada pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE) e nomeada pelo Judiciário em novembro de 2018, ela liderou uma transformação que reverteu o colapso financeiro e administrativo da instituição, tornando-a um case de sucesso nacional. Sob a sua liderança, o HC conquistou a chancela de Acreditado, sendo o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a alcançar esse reconhecimento de excelência.

Emoção e gratidão

Emocionada, a enfermeira agradeceu ao TCE/SE pela entrega da condecoração. “Fico muito honrada e feliz em receber o Colar do Mérito Gumercindo Bessa. Agradeço ao Tribunal de Contas, especialmente à presidente desta casa, a conselheira Susana Azevedo, por tamanha honraria. Este reconhecimento não é apenas meu. É o resultado de um trabalho coletivo”, declarou.

Márcia enfatizou que o êxito de sua gestão só foi possível graças ao apoio dos profissionais que fazem o Cirurgia e de diversos parceiros. “Por isso, agradeço a cada colaborador que, com dedicação e profissionalismo, contribuiu para transformar o nosso hospital. Também sou grata aos nossos apoiadores, como o Governo do Estado, a Secretaria Estadual da Saúde, parlamentares, o próprio TCE, o MP e o Judiciário, que acreditaram no potencial do HC e que era possível reerguê-lo sob a minha liderança”, acrescentou.

Ao justificar a entrega do Colar do Mérito à interventora, a presidente do TCE/SE, a conselheira Susana Azevedo, destacou que Márcia Guimarães é um exemplo de liderança e eficiência na gestão pública em saúde.

Biografia de Márcia Guimarães

Natural de Aquidabã, Márcia Guimarães nasceu em 14 de setembro de 1968 e se formou em Enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Ao longo de sua trajetória, se destacou em funções de liderança e gestão na área de saúde, passando por várias unidades de saúde, como Hospital de Cirurgia, Hospital São Lucas, Unimed, Secretaria Municipal de Saúde de Aquidabã, Samu, Huse, entre outros locais.

Em 2004, por meio de concurso público, ingressou no Samu de Aracaju, onde implementou padrões operacionais que ganharam reconhecimento nacional e resultaram em convites do Ministério da Saúde. A partir de 2006, ao assumir concurso público, começou a desempenhar posições estratégicas na Secretaria de Estado da Saúde (SES), como diretora operacional da Fundação Hospitalar e diretora de Gestão do Sistema da SES.

A convite do então governador Belivaldo Chagas, em 2018, foi designada para avaliar o impacto da paralisação do Cirurgia para a rede estadual. Após o decreto de intervenção, Márcia assumiu o comando da unidade, liderando um processo de reestruturação que consolidou o hospital como referência em gestão e qualidade assistencial.

De 2020 a 2023, foi presidente-fundadora da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase) e, atualmente, exerce o cargo de diretora de Relações Institucionais da entidade.

