INVESTIMENTO DE ALESSANDRO IMPULSIONA QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM), está com inscrições abertas para mais de 320 vagas de qualificação profissional na área da construção civil, um dos setores que mais crescem no estado e que enfrenta hoje escassez de mão de obra qualificada.

Entre as formações ofertadas estão pedreiro polivalente, eletricista instalador predial, instalador hidráulico, pintor de obras e assentador de revestimentos cerâmicos. Os cursos, com duração de 160 horas (dois meses), contam com bolsa mensal de R$ 500,00, totalizando R$ 1.000,00 por aluno durante o período de formação. As inscrições podem ser realizadas pelo site gosergipe.se.gov.br

A iniciativa é fruto de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), no valor de R$ 1 milhão, destinada à SETEEM para fomentar a qualificação profissional e gerar novas oportunidades de emprego e renda em Sergipe.

“Mais uma boa notícia. Em parceria nossa com o Governo do Estado, estão sendo lançadas várias turmas de formação na área da construção civil, uma área que está crescendo muito em Sergipe e com grande demanda por profissionais. São cursos financiados com emenda do nosso mandato, com bolsas garantidas pelo Governo do Estado, para que o aluno possa estudar com tranquilidade e se preparar para o mercado”, ressaltou o senador Alessandro Vieira.

Além das 320 novas vagas abertas, 60 mulheres já estão em formação e o programa prevê, em breve, a abertura de mais 920 vagas voltadas exclusivamente à construção civil, todas com bolsa de estudo garantida.

“Essa é uma política pública que gera resultado concreto: emprego e renda. A qualificação é o primeiro passo para que mais sergipanos conquistem seu espaço no mercado e contribuam com o desenvolvimento do estado”, completou o senador.

Segundo a SETEEM, os cursos têm parceria com empresas do setor que já demonstraram interesse em contratar os alunos após a formação, fortalecendo a ponte entre qualificação e empregabilidade.

“A qualificação profissional é o caminho mais eficaz para transformar vidas. Essa parceria com o senador Alessandro Vieira demonstra que, quando unimos esforços, conseguimos ampliar oportunidades e garantir que cada vez mais sergipanos tenham acesso à renda, à dignidade e a um futuro melhor”, destacou o secretário Jorge Teles.

Texto Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato