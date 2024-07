INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DE SERGIPE É DE R$ 141,4 MI EM 2024, 85,8% EM RELAÇÃO A 2022

O investimento federal na melhoria da infraestrutura de transportes de Sergipe é de R$ 141,4 milhões em 2024.

O valor representa um aumento de 85,8% em relação a 2022, quando R$ 76,1 milhões foram aplicados nas rodovias e ferrovias sergipanas. Em 2023, primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o investimento já havia saltado para R$ 85,1 milhões no estado. Os dados estão disponíveis no ComunicaBR, plataforma de transparência ativa do Governo Federal.

A retomada do investimento nas rodovias e ferrovias de todo o país teve o impacto fundamental do Novo PAC. Em Sergipe, uma das principais obras de infraestrutura viária incluídas no programa é a duplicação da BR-101, em Maruim (SE). Com investimento de R$ 27,28 milhões, a obra foi concluída em setembro de 2023.

O Ministério dos Transportes concluiu e liberou 5,7 quilômetros da duplicação da BR-101, um dos principais corredores logísticos do país — e que interliga 12 estados brasileiros. Com a entrega, os usuários ganharam mais comodidade e segurança para percorrerem o trecho duplicado, o que diminuirá consideravelmente o tempo de viagem. A população beneficiada é de mais de 15,7 mil habitantes.

Em Sergipe, o Novo PAC viabilizou, ainda, as obras de adequação no Trecho Rodoviário Pedra Branca, na divisa entre o estado e Alagoas, na BR-101/SE, e a duplicação e adequação entre Estância e na divisa com a Bahia e Contornos, na mesma rodovia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República