INVESTIMENTO GARANTIDO PELO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA TRANSFORMA AVENIDA HISTÓRICA EM TOBIAS BARRETO

A cidade de Tobias Barreto está prestes a viver uma nova fase com o início das obras da segunda etapa da reurbanização da Avenida 7 de Junho. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (23), em solenidade que contou com a presença do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), responsável por garantir o recurso de R$ 439.126,25 para a execução da obra.

A avenida, que marca o nascimento da cidade, tem papel central na mobilidade urbana e no comércio local. A revitalização vai além da infraestrutura: é um passo concreto para dinamizar a economia e melhorar a vida de quem vive e trabalha no centro de Tobias.

Durante o ato, autoridades locais e vereadores destacaram o compromisso do senador com o município, elogiando sua postura ética e sua forma de fazer política, pautada pelo diálogo, transparência e pelos resultados. Alessandro já destinou mais de R$ 15 milhões para Tobias Barreto, com investimentos em diferentes áreas, como saúde, educação, assistência social, segurança pública e infraestrutura. Entre as ações mais emblemáticas estão a construção da caixa d’água no povoado Irmã Dulce e a reurbanização da primeira etapa da Avenida 7 de Junho.

O prefeito Dilson de Agripino fez questão de agradecer ao senador pelo apoio contínuo. “Alessandro garantiu os recursos para a obra completa. Isso representa qualidade de vida, desenvolvimento e respeito com quem vive aqui”, afirmou. Ele também destacou a parceria de trabalho: “Toda vez que buscamos o apoio do senador, já levamos o projeto pronto. E ele faz questão de acompanhar tudo de perto”.

Para Alessandro Vieira, essa sintonia entre os poderes é fundamental. “O dinheiro público tem que ser tratado com seriedade. Quando o gestor é responsável e tem planejamento, como é o caso de Dilson, os resultados aparecem. Nosso mandato está aqui para ajudar, sem pedir nada em troca, apenas com a vontade de transformar a vida das pessoas para melhor”, ressaltou.

A reurbanização da Avenida 7 de Junho é mais do que uma obra: é parte de um projeto de futuro para Tobias Barreto, que se fortalece com parcerias sérias e compromisso real com a população. A obra está prevista para iniciar na segunda-feira (28).

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato