Investimentos do Governo do Estado impulsionam o desenvolvimento de Aracaju

A capital de Sergipe, Aracaju, celebra 170 anos nesta segunda-feira, 17, e além de todas as belezas naturais, cultura e história, a cidade comemora conquistas para o presente e o futuro, possibilitadas por meio do trabalho realizado pelo Governo de Sergipe. Os investimentos da gestão estadual contemplam áreas diversas, como segurança pública, saúde, turismo e geração de emprego e renda, que impactam diretamente na qualidade de vida dos aracajuanos e fazem da capital um bom lugar para viver.

Nascida planejada, a cidade de quarteirões simétricos que lembravam um tabuleiro de xadrez, se expandiu e, hoje, é o lar de mais de 620 mil pessoas, que podem contar com avanços em diversas áreas. De maneira estratégica, o Governo de Sergipe trabalha para manter e garantir a qualidade de vida para quem vive em Aracaju, com avanços significativos nos últimos anos.

O governador Fábio Mitidieri destaca que este 17 de março é ainda mais especial, pois Aracaju celebra 170 anos de história, progresso e desenvolvimento. “Hoje, temos a capital e o estado do Nordeste da qualidade de vida que é fruto, também, do trabalho do Governo do Estado, que investe em saúde, educação, na geração de emprego e renda, e em infraestrutura, como a construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, a maior obra de mobilidade que está sendo feita na capital, sem contar com a nova ponte Aracaju-Barra, que ampliará o desenvolvimento da cidade. Aracaju cresceu nesses 170 anos e, com nosso esforço e trabalho, vai chegar ainda mais longe nos próximos anos”, frisa.

Como o governador destacou, nas áreas de infraestrutura e desenvolvimento, por exemplo, o Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves recebe um investimento de R$ 318.268.670,35, para a construção de duas obras de artes especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar; e uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio. O investimento compreende ainda 2,34 km de ciclovias ao longo das avenidas Tancredo Neves, Projetada, Beira Mar e Delmiro Gouveia, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade na capital.

Já na última terça-feira, 11, o Governo de Sergipe apresentou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para a construção da segunda ponte sobre o Rio Sergipe. A estrutura interligará os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, e tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Também na capital, a pavimentação de diversas ruas, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), tem melhorado a vida da população e valorizado os imóveis locais. Já foram investidos, nos últimos dois anos, R$ 11.774.097,00 em mais de 82.000 m² de área nas ruas de Aracaju, R$ 3.717.000,00 estão sendo executados para pavimentação de 50.000 m² de vias e outros R$ 1.248.912,00 estão planejados para contemplar mais 16.800 m² de ruas. Receberam pavimentação, no período, ruas nos bairros Bugio, Jardim Centenário, Industrial, Porto Dantas, São Conrado e 18 do Forte.

Moradores, há 15 anos, da Rua Manoel Vieira Melo, no bairro Jardim Centenário, zona norte de Aracaju, Agileuza Conceição e José dos Santos contam como o asfalto melhorou o dia a dia da família. “Melhorou muito, aqui era tudo de terra, antes”, pontua José dos Santos. “Era tudo cheio de lama e tinha muita poeira, mas, agora, está melhor”, afirma a moradora, que trabalha com coleta de materiais recicláveis.

Emprego e renda

Para que a capital se desenvolva e possibilite a geração de empregos, 55 empresas em funcionamento em Aracaju são beneficiadas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento (PSDI). Em 2023, cinco novas empresas foram implantadas com incentivos fiscais do PSDI na capital, investindo, juntas, cerca de R$ 400 milhões no estado e gerando 341 empregos diretos. Outras três empresas foram aprovadas para receber incentivos fiscais e locacionais do PSDI, com estimativa de investimentos superior a R$ 302 milhões. Já em 2024, cinco empresas foram aprovadas para receber incentivos fiscais e locacionais do PSDI, permitindo investimentos de mais de R$ 9,2 milhões.

Após se cadastrar no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), o jovem Gustavo Lima, 24, conseguiu uma vaga de operador de loja em uma rede de mercado atacadista que se instalou em Aracaju atraída pelas oportunidades de negócios de Sergipe e incentivos do governo. “Estou empregado há quatro meses. Tinha enviado meu currículo para o NAT e surgiu essa oportunidade. O apoio que o governo dá e o NAT também ajuda muito, principalmente os jovens que estão em busca do seu primeiro emprego. O governo pensa muito no futuro da sociedade e, principalmente, da juventude”, destaca o também estudante de Ciências Atuariais.

Em fevereiro deste ano, o governador Fábio Mitidieri reafirmou seu compromisso com a geração de empregos no estado ao promover o ‘Pacto pelo Emprego’, marcando a formalização da Rede de Formação para o Trabalho e Empregabilidade, que vai unir entidades públicas e privadas para oferecer formação alinhada às necessidades do mercado de trabalho, com foco no desenvolvimento econômico e social do estado. A ação se soma a projetos do Estado já em curso, como o Programa Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe, capitaneados pela Seteem, que, junto aos investimentos em infraestrutura, saúde e segurança, tem gerado bons resultados para o desenvolvimento de Sergipe. O estado bateu recorde na geração de emprego, chegando ao crescimento de 26,8% no saldo no período de janeiro a outubro de 2024. Sergipe ainda foi 1º lugar no Nordeste no crescimento do setor de serviços, com alta de 13,1%.

Educação

A Educação tem sido prioridade para a gestão estadual e, somente em Aracaju, nos últimos dois anos, 28 obras foram entregues, entre escolas reformadas, quadras e centros esportivos. Para o estudante Murilo Amaral, 16 anos, do 2º ano do Centro de Excelência Santos Dumont, localizado no bairro Aeroporto, a reforma e climatização da unidade oferece mais conforto aos estudantes. “Com ar-condicionado a gente consegue ficar mais focado para prestar atenção na aula e tem, também, toda a tecnologia da escola. Tem uma matéria que gosto muito aqui, que é Robótica”, avalia. “Com o ar-condicionado ficamos mais concentrados e a escola também está bem bonita, grande, com sala de Informática e biblioteca ampla. É um ambiente mais aconchegante, que nos dá mais chance de aprendizado”, completa a aluna do 3º ano da unidade, Ana Clara Pereira, 17.

A inovação de iniciativas como o Programa Acolher, com a presença de psicólogos e assistentes sociais nas unidades escolares; Cuidar-SE, que assegura a dignidade menstrual às estudantes; Sergipe no Mundo, que possibilita o intercâmbio de estudantes; criação do Centro Estadual de Idiomas (CEI); e a parceria com o Senac para formação profissionalizante, a qual já contemplou 13 escolas em Aracaju, certificando 600 estudantes, também contribuem para proporcionar um futuro promissor aos aracajuanos, como explica a diretora do Centro de Excelência Santos Dumont, Jeane Carla Goes. A unidade atende a quase 600 estudantes, especialmente da Zona de Expansão de Aracaju e adjacências.

“São muitos investimentos, não só na área da infraestrutura, mas também com os programas que atendem à comunidade escolar. O Acolher, por exemplo, dá um suporte muito importante para escola, no sentido da saúde mental dos nossos estudantes. Hoje, também temos investimentos para manter essa infraestrutura e recursos destinados para projetos, assim como à entrega do kit de material escolar. Então, a Secretaria de Estado da Educação (Seed), enquanto rede, tem se organizado bastante, com foco nos resultados e necessidades da comunidade escolar”, afirma Jeane.

O Centro de Excelência Santos Dumont, no conjunto Médici, é mais uma das unidades escolares que receberam reforma e climatização na capital. Além da melhoria estrutural, a escola conta, entre outros, com programas como o ‘Camarão na merenda’ e o ‘Selo antirracista’. Os investimentos ajudam a formar cidadãos mais conscientes e estimulam os sonhos dos jovens para um futuro mais digno.

Ana Beatriz Vilanova pretende fazer Odontologia após concluir o ensino médio na rede estadual e, segundo ela, o Centro de Excelência Santos Dumont e os investimentos feitos pelo Estado possibilitam que os estudantes possam traçar objetivos e planejar uma vida melhor. “A gente se sente bem na escola e tem os laboratórios para colocar em prática o que aprendemos. A escola nos incentiva a conseguir o que queremos”, afirma. A sua colega do 2º ano, Nyashia Yorubá Ferreira, 16, está em dúvida entre os cursos de Direito ou Psicologia e, para ela, os investimentos que a Educação de Sergipe aplica hoje ajudam na formação de uma sociedade mais justa. “Quero ser psicóloga para ajudar as pessoas a se entenderem e terem uma autoestima melhor. Gosto quando as pessoas se veem e percebem sua beleza anterior”, evidencia.

Saúde e qualidade de vida

Na área da Saúde, como ocorre em todo o estado, programas como o Enxerga Sergipe e Opera Sergipe vêm mudando a realidade da população. Moradora do Porto Dantas, Maria Elisângela Guimarães, 47, afirma que a iniciativa do Estado salvou a sua vida. “Fiz primeiro a retirada da pedra na vesícula e, mais recente, da hérnia umbilical. Já sabia da pedra na vesícula há mais de dois anos, mas em junho passado comecei a ter umas crises muito fortes. Era tanta dor que precisava tomar morfina e quando vinha a dor gritava muito. Minha família, vendo esse sofrimento, estava cogitando pedir um empréstimo para eu poder fazer a cirurgia, mas quando soube do Opera Sergipe consegui fazer a cirurgia muito rápido, de graça. Toda a equipe foi ótima, a médica disse que meu caso estava muito inflamado, então o programa salvou minha vida e sou só gratidão”, explica a cozinheira, que é mãe de cinco filhos.

Para melhorar a assistência à saúde na capital, o Estado promoveu a contratualização de 25 leitos pediátricos (10 leitos de enfermaria e 15 semi-intensivos) no Hospital Santa Isabel em 2024; investiu mais de R$ 1,7 milhão para ampliação dos serviços no Hospital São José em 2024 e entregou dez novos leitos de UTI pediátrica no Hospital Universitário de Aracaju em 2024.

Segurança pública

O Painel de Indicadores Estatísticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) aponta Sergipe, pelo segundo ano consecutivo, como o estado mais seguro da região Nordeste. Somente em 2024, o Governo do Estado destinou R$ 1,92 bilhão para investimentos estratégicos nas instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O montante representa 12% da despesa total do Poder Executivo sergipano, levando o estado a ocupar o posto de 4ª unidade da Federação que, proporcionalmente, mais investiu na área da segurança pública no país, durante o ano passado, conforme levantamento organizado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Governo Federal.

As melhorias na segurança são percebidas na capital sergipana, como ressalta a comerciante Sandra Maria dos Santos, 43, que trabalha no Centro de Aracaju há oito anos. “Tem mais policiamento, a gente se sente mais seguro, podemos pegar o celular na mão por exemplo. E melhora o movimento aqui no Centro também, o cliente se sente seguro para andar à vontade”, evidencia.

Turismo e eventos

Porta de entrada para o estado, o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou, em 2024, o melhor resultado em relação ao fluxo de passageiros nos últimos dez anos. A Aena, empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, divulgou que o número de embarques e desembarques no ano passado foi 9,4% maior que em 2023, o melhor percentual para um ano desde 2014.

O resultado é fruto das ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), na divulgação e promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, enfatiza que os investimentos recordes no turismo e na realização de grandes eventos culturais e esportivos, como o Verão Sergipe e as vilas da Páscoa, da Criança, do Natal e do Forró, fomentam o turismo no estado, movimentando a economia, gerando emprego e renda em Sergipe. “Todo o trade fica super feliz com esses investimentos. O governo atual vem investindo pesadamente no

turismo em cada evento da época. Estamos chegando agora no nosso São João, que agora são dois meses, nunca houve isso no turismo aqui no estado, e isso já está sendo divulgado em nível nacional”.

De acordo com o presidente da Abav/SE, o Estado está no caminho certo. “A gente percebe no número dos passageiros que chegam ao estado. E a gente tem contratado mais, entre 20% a 30% a mais, gradativamente. E, conforme a demanda, que vem aumentando, a gente espera dobrar a quantidade de funcionários no setor, ainda este ano”, conclui.

A turista de Salvador Sara Silva, 40, retornou a Aracaju após dez anos para apresentar as belezas da capital sergipana ao esposo, Washington Santana, 34. “A cidade é encantadora, tem o caranguejo, o largo lindo, a orla, os restaurantes que são muito bacanas, e as pessoas são muito receptivas também. É um lugar que recomendo”, aponta Sara. “Estou gostando, as pessoas são educadas. Percebi que as ruas são muito seguras também”, elogia Washington.

Foto: Arthuro Paganini