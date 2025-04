Os investimentos em infraestrutura do Governo de Sergipe transformam e melhoram qualidade de vida

Por meio de investimentos expressivos em obras de infraestrutura, o Governo de Sergipe está transformando a realidade do baixo São Francisco. As intervenções estão promovendo avanços significativos na mobilidade urbana, no turismo e na qualidade de vida da população, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região.

Ao todo, o Governo de Sergipe já investiu mais de R$ 200 milhões na região do baixo São Francisco, contemplando rodovias, escolas, pavimentações urbanas e espaços públicos.

Em uma série de entregas realizadas no início de abril de 2025, o governador Fábio Mitidieri esteve em Japoatã, Santana do São Francisco e Neópolis para inaugurar obras e autorizar novas intervenções. Em Japoatã, foi inaugurada a Praça Antônio José Neto e assinada a ordem de serviço para a reestruturação da Rodovia Leudes Alves dos Santos (SE-204), que liga o município a Propriá, obra que representa um investimento de R$ 17,2 milhões. Além disso, 2.700 metros quadrados de ruas foram asfaltadas, com recursos da ordem de R$ 204 mil.

Já em Neópolis, foram entregues 30 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em diversas vias da cidade, num investimento superior a R$ 2,2 milhões. A primeira etapa da urbanização da orla fluvial e do cais também foi concluída, com R$ 403 mil aplicados em melhorias como piso tátil, rampas de acessibilidade, bancos, escadas, instalações elétricas, drenagem e paisagismo.

Em janeiro, outras importantes entregas marcaram o início do ano no baixo São Francisco. Nos municípios de Brejo Grande e Pacatuba, o governo concluiu a pavimentação das rodovias SE-204 (no povoado Brejão) e SE-100 (no povoado Piranhas), totalizando R$ 56,8 milhões em investimentos. Em Brejo Grande, a estrada entre os entroncamentos SE-100 e SE-200, com 6,4 km de extensão, recebeu R$ 14,4 milhões. Em Pacatuba, foram asfaltados os 15 km finais da SE-100, com aporte de R$ 42,3 milhões.

População comemora

Moradores comemoram as mudanças e vislumbram um futuro mais digno e promissor para a região. A professora Reginalva Santos de Oliveira, moradora do povoado Brejão, em Brejo Grade, lembra como era difícil o acesso à comunidade. “Era só barro, pisarra, cheio de buracos. Hoje, está tudo no asfalto, tudo maravilhoso. Eram muitos problemas. Até a empresa de transporte não entrava aqui. A vida, agora, é outra. A gente viaja com conforto, pega o transporte na porta. É dignidade”, comemora.

O agricultor Carlos Messias do Nascimento também reconhece a mudança. “Antes, era só estrada de chão, muito buraco, lama no inverno. Hoje, a rodovia é lisinha, boa demais. O tempo de viagem caiu pela metade. Meu pai e minha mãe não viram, mas meus filhos e netos vão viver uma realidade muito melhor”, afirma.

Para o pescador Aldo de Jesus Soares, morador do povoado Saramém, vizinho ao povoado Brejão, os benefícios vão além da mobilidade. O pescador afirmou que, antes da construção da rodovia, a situação era muito difícil: a região perdia oportunidades no turismo e deixava de se desenvolver tanto social quanto economicamente. Segundo ele, Brejão e o povoado Saramém estavam esquecidos do mapa até que a obra fosse iniciada.

“Só temos a agradecer, como moradores, como comerciantes e representantes, também. Antes, era só poeira, quebra-quebra, pneu furado, e, hoje, a gente chega com segurança, com conforto, praticidade e rapidez. Tudo melhorou com a vinda da pista. Temos, aqui, a Foz do São Francisco, o único lugar do mundo onde o rio, que corta quatro estados, desemboca no mar. Nós, do povoado Saramen, somos privilegiados. Temos história. O farol ainda está em pé, para contar a história de um povoado que foi assoreado pelo mar, que foi extinto pelo mar. Vêm pessoas do mundo todo ver e escutar essa história que nós temos. O turismo já melhorou e ainda tem muito potencial a ser explorado aqui. A gente espera a conclusão até o povoado Saramém”, destaca Aldo.

A vendedora Tuane Camila Vieira, que trafega frequentemente entre os municípios da região, reforça a percepção de avanço. “Antes, era horrível, estrada de barro, perigosa. Hoje, tudo mudou. A estrada melhorou 100%. Quem vive aqui ou trabalha rodando por essas cidades sente a diferença. Está aprovado”, garante a moradora de Propriá.

