Investimentos em saúde marcam início de semana do governador Fábio

O governador Fábio Mitidieri inicia a semana com foco, mais uma vez, nos investimentos que fortalecem a saúde pública de Sergipe.

Fábio visita as obras do Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda, localizado no bairro Capucho, em Aracaju, que já estão com quase 100% de execução, um salto expressivo em relação aos 8,98% registrados antes do início da atual gestão.

Com investimento superior a R$ 170 milhões, a unidade recebeu recentemente um acelerador linear, equipamento de última geração para tratamento radioterápico, adquirido por mais de R$ 10 milhões.

Outro destaque da agenda é o avanço na modernização do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), que acaba de receber o terceiro tomógrafo de alta tecnologia. O investimento de R$ 7,5 milhões reforça o projeto de modernização da Rede Estadual de Saúde, garantindo mais agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes, especialmente os oncológicos.

