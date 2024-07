INVESTIMENTOS NO ESPORTE ESCOLAR GERAM RESULTADOS POSITIVOS PARA A REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), ao longo de um ano e sete meses de gestão, tem intensificado os investimentos no esporte escolar com a construção, ampliação e reforma de quadras de esportes e incentivo a projetos escolares por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin).

De 2023 até o primeiro semestre de 2024, 47 obras foram realizadas pelo Governo de Sergipe na Educação, 31 das quais são relacionadas à construção e à ampliação de quadras poliesportivas e espaços multiesportivos. No momento, há 32 obras da Educação em andamento, 18 em processo de licitação e 16 prioridades de projetos para licitar. São investimentos que, somados, geram R$ 41.558.607,43 somente em infraestrutura e equipamentos de quadra. Nos próximos dias, mais espaços multiesportivos serão entregues pelo Governo do Estado, a exemplo do espaço recreativo da Escola Estadual São José, localizada no bairro Santo Antônio, em Aracaju.

No Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos, também na capital, a educação física é levada a sério com a ampliação das modalidades esportivas após a inauguração da nova quadra. De acordo com o diretor do colégio, Tarcísio da Silva Tavares, o esporte escolar serve como uma forma de incentivar os alunos e atraí-los para a escola. “Na área esportiva, oferecemos handebol, futsal masculino e feminino, voleibol de quadra e de praia e atletismo, que é uma das modalidades mais procuradas no colégio”, diz o diretor.

No fim do primeiro semestre, com a mudança do calendário escolar, o Francisco Rosa recebeu os Jogos Internos com os alunos, e no último dia 23 de julho, homenageou os medalhistas da competição escolar. Tudo isso para incentivar cada vez mais os alunos a participarem do esporte. “Vemos o esporte como algo que está paralelo à educação, o que motiva os estudantes ainda mais a apresentarem um bom desempenho nos estudos”, destaca Tarcísio.

Projetos de sucesso

No município de São Cristóvão, na região metropolitana, o Colégio Estadual Armindo Guaraná também demonstra seu incentivo ao esporte escolar ao oferecer modalidades distintas aos alunos, como o Tiro com Arco. O colégio foi um dos primeiros de Sergipe a ofertar a modalidade e já forma campeões.

De acordo com o diretor dessa unidade escolar, Max Matias, a prática do esporte contribuiu com a melhoria do comportamento e amadurecimento de alguns alunos. “Desde a implantação dos projetos de esporte no colégio, há dois anos, tivemos uma melhora no comportamento e no rendimento dos estudantes, e até a participação de novos membros no projeto de monitoria. A prática de esportes ajuda na melhora da concentração dos estudantes, bem como na melhora da autoestima”, diz o gestor.

Os alunos Matheus Santos, Guilherme Santana, Stefany Almeida, Jadini Diniz e Robert Santos participaram recentemente do Campeonato Brasileiro de Tiro Com Arco Field, que teve como representantes sergipanos os alunos que competiram na categoria do barebow. Stefany Almeida e Matheus Santos conquistaram a medalha de ouro na categoria Sub-18. “É a realização de um sonho ser a campeã brasileira. Isso me dá mais ânimo para treinar e ser cada vez melhor no esporte que eu tanto amo praticar. Essa é a chave para abrir várias portas”, diz Stefany, a primeira campeã e recordista brasileira com 106 pontos no tiro com arco field.

Em Capela, no leste sergipano, desenvolve-se o projeto esportivo Karatê na Escola, que tem suas aulas realizadas no Colégio Estadual Monsenhor Eraldo Barbosa de Almeida e forma campeões. O projeto conta com a participação de 45 alunos cadastrados que vão do nível iniciante (faixa branca) ao 4º estágio de graduação (faixa laranja), e está aberto a todos os alunos da rede estadual de ensino.

O programa, realizado desde 2019, recebe verba do Profin, principalmente para garantir a participação dos alunos em competições nacionais, tendo como exemplo a última, que aconteceu em Manaus/AM e classificou seis alunos para a Final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontece em Recife/PE no mês de novembro.

Em Rosário do Catete, também no leste do estado, o projeto de Ciclismo do Centro de Excelência Leandro Maciel é uma ação conjunta que conta com a participação efetiva da escola e de parceiros do esporte local. As bicicletas utilizadas são disponibilizadas pelo professor de Educação Física, Wagner Facion, e a manutenção dessas bicicletas é feita com o auxílio das verbas do Profin e de doação. O projeto atende a cerca de 30 alunos de todos os gêneros, com idade entre 12 e 17 anos, e conta com o apoio do diretor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Recentemente, o centro de excelência inaugurou uma nova quadra de esportes, completamente equipada com traves, equipamentos de basquete e vôlei, arquibancadas e vestiários. Com um investimento de R$ 2.460.000,00, o espaço voltado à prática esportiva dos alunos foi dotado de equipamentos, além de passarelas de acesso ao local.

De acordo com o professor Wagner Facion, o ciclismo é uma modalidade complexa no que diz respeito aos equipamentos e ainda é considerada elitizada. “Nosso primeiro objetivo com relação aos alunos, é poder, através do esporte, proporcionar outras possibilidades de acesso à mudança de vida social, utilizando como ferramenta a bicicleta, seja no esporte seja no transporte, e uma visão mais ampla do mundo e das possibilidades que a vida proporciona. Sendo assim, o resultado esportivo aparece, e aqueles que apresentam uma predisposição para o esporte de rendimento são trabalhados com maior ênfase para esse objetivo”, diz o professor.

ASN – foto arquivo Seduc