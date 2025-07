“INVESTIR EM MEIO AMBIENTE É INVESTIR NO FUTURO DE SERGIPE”, APONTA ALESSANDRO NA ENTREGA DOS PRADS

O compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental deu mais um passo concreto em Sergipe. Na segunda-feira (14), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou da cerimônia de entrega de mais 12 Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs), documentos técnicos fundamentais para orientar a reabilitação de espaços antes ocupados por lixões a céu aberto.

Com essa nova etapa, Sergipe atinge a marca histórica de 36 cidades que encerraram os lixões e agora contam com orientação técnica para a reabilitação ambiental dessas áreas.

Os PRADs foram elaborados pela Agência Desenvolve-SE com recursos de R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira e da deputada federal Delegada Katarina, em uma ação conjunta com o Ministério Público de Sergipe (MPSE) e o Governo do Estado. A solenidade contou com a presença de representantes dos municípios contemplados, abrangendo Malhador, Nossa Senhora das Dores, Capela, Muribeca, Malhada dos Bois, Graccho Cardoso, São Miguel do Aleixo, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo e Porto da Folha.

Responsável por articular os recursos que viabilizaram a elaboração dos PRADs, o senador Alessandro Vieira ressaltou a importância de investir em políticas públicas ambientais sustentáveis e planejadas. Para ele, o encerramento dos lixões em Sergipe representa um avanço histórico para o estado e um compromisso concreto com o futuro. “Investir em meio ambiente é investir no futuro de Sergipe. Os PRADs são um passo firme rumo a um desenvolvimento sustentável, com responsabilidade social e respeito às futuras gerações”, destacou Alessandro.

A deputada Delegada Katarina, também reforçou a importância da parceria. “Fico extremamente feliz em entregar esses PRADs, resultado de uma emenda que destinei com o senador Alessandro Vieira. Essa ação vai permitir aos municípios recuperar áreas degradadas e dar fim aos lixões, garantindo mais saúde para a população e respeito ao meio ambiente”.

O presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, ressaltou o impacto técnico e estratégico do trabalho realizado. “Com esse material, os municípios têm um norte para garantir a recuperação das áreas degradadas. É um marco para Sergipe e um modelo que pode ser replicado nacionalmente”.

A Diretora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Promotora de Justiça Aldeleine Barbosa destacou a relevância ambiental e social da entrega dos PRADs. “Esses planos representam não apenas uma obrigação legal, mas um compromisso ético com as futuras gerações. O ‘Lixão Mais Não’ é uma demonstração de que, com articulação e responsabilidade institucional, é possível transformar realidade e promover desenvolvimento com sustentabilidade”, afirmou.

A entrega dos PRADs consolida Sergipe como um dos estados mais avançados no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A expectativa é que, com o suporte técnico adequado, os municípios possam implementar ações eficazes de recuperação ambiental, transformando antigos passivos ambientais em oportunidades de desenvolvimento sustentável.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato