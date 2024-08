IPESAÚDE AMPLIA ATENDIMENTO COM INÍCIO DAS CONSULTAS DE TELEMEDICINA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM SERGIPE

O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) deu início nesta terça-feira, 13, às consultas de telemedicina, com foco nas áreas de neuropediatria e psiquiatria infantil. A iniciativa visa suprir a escassez de especialistas dessas áreas no estado, atendendo à crescente demanda dos beneficiários. Realizado no Centro de Reabilitação, o novo serviço busca aprimorar a assistência e expandir a oferta de atendimento especializado.

De acordo com a coordenadora do centro, Márcia Fonseca, hoje foram atendidos os pacientes da neuropediatria e amanhã, 14, será a vez de atender os beneficiários da psiquiatria infantil. Segundo ela, no primeiro momento serão realizadas 30 consultas por mês, tanto de neuropediatria como de psiquiatria infantil. “Esse novo serviço faz com que a gente amplie o número de crianças a serem atendidas. No primeiro dia, conseguimos excelentes resultados. Este foi um trabalho coletivo, estamos há um mês fazendo o treinamento e hoje está tudo organizado, os pais estão saindo satisfeitos com as consultas”, afirma.

A beneficiária Sydneyde Santos Bezerra Costa é exemplo dessa satisfação, ela trouxe o filho João Lorenzo, 7 anos, para a consulta com a neuropediatra e disse que gostou bastante do serviço. O atendimento foi para investigar o possível Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filho já faz terapia há quase três anos, mas ainda não tem diagnóstico fechado. “Meu filho precisava de uma consulta para a neuropediatra e conseguimos hoje através do teleatendimento. Achei a médica com uma linguagem simples, ela fez perguntas bem objetivas e foi muito simpática. Não vi muita diferença em relação ao atendimento presencial, essa consulta de telemedicina foi bem satisfatória, gostei bastante”, revela.

Ela ressaltou ainda que acredita que o teleatendimento vai ampliar o acesso e facilitar a vida dos pais que precisam de um acompanhamento com o especialista.“A médica passou os relatórios e nós vamos trazer tudo o que foi solicitado para poder dar continuidade ao atendimento com ela”,enfatiza.

Outra mãe que ficou satisfeita com o atendimento telepresencial foi Sheila Juliana, mãe de Ayla Sophia, 7 anos, e Anny Laiz, de 1 ano. Ela levou as duas filhas para a consulta online com a neuropediatra Ana Beatriz Oliveira. “A doutora foi excepcional, esclareceu todas as minhas dúvidas”, conta.

Sheila disse também que Ayla, já faz acompanhamento de TEA há dois anos no Ipesaúde.“Hoje, ela está investigando outro diagnóstico, o TDAH. A consulta foi importante e o Ipes, ao disponibilizar a telemedicina, agregou ainda mais para as mães que estão em busca de uma avaliação para os filhos. São duas médicas e é difícil encontrar em outros planos uma consulta avaliativa dessa forma. Podia ser uma atendente, uma auxiliar, mas são médicas”, revela.

