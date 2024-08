Ipesaúde se compromete a ofertar, ainda em agosto, 720 vagas para atendimento psicológico adulto

Ampliar o atendimento psicológico no Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Esse foi o objetivo das discussões durante audiência realizada pelo Ministério Público de Sergipe, por meio da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos à Saúde, com representantes do Ipesaúde.

A Promotora de Justiça Alessandra Pedral falou sobre o grave problema da fila de espera de pacientes adultos e infantis para atendimento psicológico no Ipesaúde. Ela ainda acrescentou que, em relação ao público infantil, os usuários têm enfrentado dificuldades no tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demandam assistência contínua de terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeuta, neuropediatra, dentre outras especialidades relacionadas.

Na audiência, o MPSE questionou sobre a situação atual da fila de espera de pacientes e quais as medidas que serão implementadas para garantir o atendimento a estes usuários. O representante do Ipesaúde informou que atualmente há pouco mais de mil pacientes em espera para atendimento psicológico, sendo que o usuário adulto compreende cerca de 80% desta demanda.

Também foi informado que o Instituto está se mobilizando para resolver o problema e que já realizou vistoria em diversas clínicas que ofertam o serviço para viabilizar a realização de novos contratos e aditivos contratuais, para ampliar a oferta de vagas.

Durante as discussões, o Ipesaúde se comprometeu a ofertar, até o dia 30 de agosto, 720 novas vagas para atendimento psicológico adulto. Indicou, ainda, que os contratos/aditivos serão formalizados com as Clínicas ‘Orienta/Cesap’ (350 vagas), Clínica ‘AME’ (40 vagas), Clínica ‘Psiconeuro’ (30vagas) e Clínica ‘Saúde em Vida’ (300 vagas). Informou, também, sobre a possibilidade de implementação de mais 150 vagas em aditivo com a ‘Oralmed’, que poderá ocorrer após o prestador atingir o teto contratual.

Tratamento psicológico e multidisciplinar para o público infantil

Em relação ao público infantil, o representante do Ipesaúde ressaltou que assegurará o atendimento psicológico e tratamento multidisciplinar dos pacientes que estão em espera com a inauguração do Centro de Reabilitação Infantil, o qual já conta com estrutura física finalizada. O espaço ofertará atendimento com equipes multidisciplinares, exclusivamente para crianças e adolescentes, com psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, neuropediatra e fisioterapeuta.

Segundo o Ipesaúde, a inauguração do referido Centro de Reabilitação ocorrerá ainda neste mês de agosto. Estão aguardando, apenas, a definição da agenda governamental.

