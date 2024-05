IR: Estácio Sergipe oferece atendimento gratuito ao público

O prazo para entrega da declaração termina em 31 maio

Com o objetivo de auxiliar as pessoas de baixa renda que necessitam de orientações sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio de Sergipe realiza atendimentos gratuitos em sua sede localizada na Rua Teixeira de Freitas, 10, no bairro Salgo Filho, na capital sergipana. Em 2023, mais de 200 contribuintes puderam contar com a ajuda do NAF para o preenchimento da Declaração.

Além deste serviço, o Núcleo também presta auxílio à Pendência de Regularização de CPF, decorrentes da não entrega de Declaração de Imposto de Renda, mediante o preenchimento e entrega da respectiva Declaração do ano fiscal que esteja pendente.

“Com essas ações, buscamos exercer a nossa cidadania fiscal”, destaca José Cleverton de Oliveira, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Estácio Sergipe. “Somos todos contribuintes e colaboradores na construção de uma sociedade mais humana, justa e solidária”, acrescenta.

Neste ano, deverá declarar o Imposto de Renda todo cidadão que recebeu, em 2023, rendimentos superiores a R$ 30.639,90, em função da alteração da tabela progressiva anual e de suas respectivas faixas. Entre outras alterações, destaca-se ainda o limite de rendimentos isentos e não tributáveis, que foi de R$ 40.000,00 para R$ 200.000,00.

Quanto às deduções, tem-se: até R$ 2.275,08 por dependente; até 3.561,60 por contribuinte em despesas com educação; e até 16.754,34 para o contribuinte que opta pelo modelo da Declaração do Desconto Simplificado.

O prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda vai até o dia 31 de maio de 2024. Os atendimentos na Estácio são realizados das 10h às 12h nas manhãs das segundas, quartas e sextas.Todas as tardes, das 15 às 17 horas. E todas as noites das 19 às 21 horas.

NAF Estácio Sergipe

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do Centro Universitário Estácio de Sergipe é uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis que tem como objetivo prestar orientações contábeis e fiscais de maneira gratuita para a população. Entre os serviços oferecidos, além do auxílio com o Imposto de Renda, estão a regularização de CPF suspenso e a atuação junto ao Micro Empreendedor Individual (MEI) para orientações sobre tributos e impressão de guias.

Fonte e foto Estácio