Iran Barbosa repudia violência contra pessoa em situação de rua

O vereador Iran Barbosa, do PSOL, usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Aracaju, nesta terça-feira (11), para repudiar a ação truculenta de seguranças da concessionária privada que administra o Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite contra uma pessoa em situação de rua. O caso foi filmado por celular e repercutiu nas redes sociais e na imprensa, tamanha a brutalidade da ação.

Para Iran, é muito importante que a casa legislativa aracajuana se posicione contra a forma violenta com que os seguranças agiram contra uma pessoa em situação vulnerável.

“É preciso que tenhamos sensibilidade para entender que cenas como aquela, por mais que alguns procurem dar justificativas, são autoexplicativas. É de uma covardia gigantesca você ter duas pessoas agredindo alguém que estava desarmado. Não se vê, na filmagem, sequer reação dessa pessoa, que está sendo brutalmente agredida, algo profundamente desproporcional”, lamentou.

O parlamentar cobrou uma investigação cuidadosa do ocorrido, ainda que a empresa concessionária tenha informado não concordar com aquele tipo de procedimento e que vai apurar internamente o caso, ou que o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE) já tenha notificado a empresa.

“Nós queremos mais. Queremos que o poder público assuma a sua tarefa na busca de formular e implementar políticas públicas voltadas para atender à população que vive em situação de rua, em nossa cidade e no nosso estado”, cobrou.

Iran aproveitou para destacar que a Secretaria de Segurança Pública anunciou que, mesmo não tendo sido registrado Boletim de Ocorrência, investigará o caso.

Sociedade excludente

Ainda em sua fala, Iran Barbosa destacou que o caso de violência registrado no Terminal Rodoviário não é algo isolado e que tem relação direta com o modelo de sociedade excludente predominante no mundo.

“Aquela violência é a expressão de algo muito mais complexo. O problema que envolve as pessoas em situação de rua no Brasil, no mundo e aqui também, em Aracaju, tem a ver com o modelo que predomina em nossa sociedade, que é profundamente excludente, um modelo econômico pensado para enriquecer um grupo cada vez mais restrito de pessoas, excluindo a massa da população”, entende.

“Porque existe todo um contexto econômico, social e político por trás dessas violências que atingem as pessoas em situação de rua, e cenas como a que vimos na Rodoviária Nova tem a ver com a inexistência de políticas públicas para mitigar esse tipo de problema social”, aponta o psolista.

O parlamentar destacou, ainda, que apesar dos poucos dados sobre o tema, os números que existem apontam que Sergipe é um dos estados onde mais cresceu a violência contra as pessoas em situação de rua. Segundo Iran, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), nos últimos sete anos, foram registrados 164 episódios de violência contra pessoas em situação de em Sergipe.

“Precisamos enfrentar essa realidade, e enfrentar com seriedade, buscando alternativas, através de políticas públicas para essa população”, cobrou o vereador, que aproveitou para criticar o modelo de privatização dos serviços públicos, como é o caso do Terminal Rodoviários.

“Privatizam os serviços públicos como se a privatização fosse a panaceia que resolverá todas as questões de fragilidade na oferta desses serviços, e a gente está vendo aí que não é isso. Aracaju precisa ser desprivatizada. Aracaju é uma cidade que tem a sua administração privatizada, na educação, na saúde, na maioria das ofertas de serviço público. Precisamos desprivatizar a administração aracajuana, que precisa voltar a ser verdadeiramente pública”, defendeu Iran Barbosa.

Foto: China Tom/CMA

Por George W. O. Silva