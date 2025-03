Iran destaca decisão tomada em Assembleia pelo magistério de Aracaju

O vereador Iran Barbosa, do Psol, destacou, na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, nesta quarta-feira, 19, a decisão do magistério público municipal de Aracaju que, em assembleia realizada ontem (18), aprovou estado permanente de assembleia e paralisação das atividades escolares no próximo dia 2 de abril.

“Quero fazer esse anúncio sobre essa importante decisão da minha categoria e solidarizar-me com os professores e professoras da rede que, na assembleia, também fizeram vários relatos sobre a realidade dura que continuam enfrentando nas salas de aula e nas escolas do município”, afirmou Iran Barbosa.

O parlamentar, que também é professor da rede pública municipal, aproveitou a oportunidade para apelar à prefeita Emília Corrêa para que ela receba, em caráter de urgência, os dirigentes do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) para tratar das pautas da categoria.

“Quero fazer daqui esse apelo para que, em caráter de urgência, a prefeita receba os dirigentes do Sindipema para tratar de questões muito específicas, educacionais e da categoria. Espero que isso venha a acontecer, para que tenhamos os devidos encaminhamentos na Mesa de Negociação, com as especificidades que o magistério requer”, pontuou.

Iran Barbosa lembrou, ainda, que abril é a data-base dos servidores públicos municipais da capital; porém, de acordo com a lei federal do Piso Salarial Nacional do Magistério, a revisão anual do seu valor ocorre no mês de janeiro.

“É necessário que a prefeita, usando da sua capacidade de diálogo, receba o quanto antes a nossa categoria, representada pelo nosso sindicato, repito, em caráter de urgência, para tratar dessas questões”, declarou o parlamentar.

Foto: Luanna Pinheiro

Por George Washington Silva