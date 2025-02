Iran é eleito presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da CMA

O vereador Iran Barbosa, do Psol, anunciou, na manhã desta terça-feira (25), que presidirá a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Aracaju.

O parlamentar, que já presidiu essa mesma comissão em outras legislaturas, foi eleito com os votos da maioria dos seus membros, na reunião realizada na última quinta-feira (20).

“Terei a responsabilidade de presidir essa importante Comissão e o vereador Miltinho (Dantas) assumirá a tarefa de ser o seu Secretário. Já começamos a trabalhar, porque as tarefas são muitas”, destacou o parlamentar, que é professor da rede pública municipal de ensino de Aracaju e, também, da rede estadual.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracaju, compete à Comissão de Educação, Cultura e Esportes: Manifestar-se sobre proposições e assuntos relativos à educação e a instituição pública e privada; acompanhar e manifestar-se sobre as questões que envolvam o sistema municipal de ensino em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais; auxiliar os membros da Câmara Municipal no que tange a assuntos relativos à educação e à cultura; e produzir pareceres internos ou a requerimento de qualquer cidadão ou entidades representativas sobre assuntos que envolvam a questão educacional.

Cabe, ainda, a essa Comissão, propor debates e audiências públicas que tratem da questão educacional; ser obrigatoriamente ouvida e manifestar-se sobre os processos que tramitem na Câmara e que tratem da questão educacional; e emitir parecer sobre as artes, patrimônio histórico e esportes.

“Presidir uma Comissão ampla como essa é sempre uma grande responsabilidade, por envolver áreas com impactos significativos para a vida da população; de forma que teremos, eu e os demais membros, muito cuidado e sensibilidade na forma como vamos tratar os projetos e discussões que passarão pela Comissão”, afirmou Iran Barbosa.