Iran repudia aprovação de urgência para votação de “anistia para golpistas”

O vereador Iran Barbosa (PSOL) repudiou, na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta quinta-feira (18), a inversão de prioridades da Câmara dos Deputados em relação às pautas que interessam à população brasileira.

O parlamentar lamentou a aprovação, na noite de ontem (17), do Requerimento de Urgência para votação do Projeto de Lei nº 2162/23, que trata da anistia aos participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor, caso a proposta seja transformada em lei.

“Anistiar quem faz apologia, planeja, financia e executa atos atentatórios contra a Democracia e as instituições republicanas é um grande desserviço à população brasileira”, disse o parlamentar, que já havia manifestado pesar e indignação pela aprovação, na Câmara Federal, da chamada ‘PEC da Blindagem’.

“Diante de tantas urgências que temos para tratar no Brasil e de tantas pautas esperando ter prioridade para votação na Câmara Federal — como é o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais ou da proposta que discute a redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6 por 1 —, numa completa inversão de prioridades, a Câmara Federal aprova Regime de Urgência para votar o projeto que anistia pessoas que promoveram atentados contra a democracia. Esse é mais um tapa na cara do povo brasileiro”, lamentou.

“A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional precisam entender o que a voz do povo está exigindo. E essa urgência para votar a anistia não é a prioridade que o povo demanda”, enfatizou Iran Barbosa.

Por George Washington Silva – Foto: Luanna Pinheiro