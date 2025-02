Vereador Iran trata de pautas da Assistência Social com a secretária municipal

O vereador Iran Barbosa, do Psol, destacou, na tribuna da Câmara Municipal de Aracaju, a audiência que teve com a secretária municipal de Assistência Social, Simone Valadares, na tarde da terça-feira, 18, com quem tratou de pautas importantes de interesse dos trabalhadores da área e, também, para a população usuária dos serviços de assistência social na capital.

Iran informou que, durante a reunião, tratou dos procedimentos protocolares para o estabelecimento de relações entre o seu mandato e a secretaria que cuida de políticas muito caras para o seu campo de atuação. Além disso, o vereador informou que dialogou com a secretária sobre problemas da pasta que já são de conhecimento geral desde a gestão passada e que precisam de solução, como a falta de servidores da área para atender a população.

“Não há como uma pasta importante como essa atender bem a população com os poucos servidores que tem. Por isso, respeitando as reivindicações dos trabalhadores, defendi a realização de concurso público e ouvi da secretária que haverá, inicialmente, um processo seletivo para tentar organizar os serviços, mas que o concurso será realizado”, apontou.

O parlamentar também tratou, na reunião, das condições de salário e de carreira dos servidores municipais da Assistência Social, bem como das condições de trabalho para esses servidores, ofertadas nos equipamentos da Secretaria de Assistência Social.

“São questões que têm a ver com o funcionamento de uma secretaria que trata de uma política que é essencial para população. E esses são problemas que tenho conhecimento a partir de diálogos antigos que mantenho com entidades representativas das categorias e de trabalhadores dessa área”, externou o parlamentar.

Iran Barbosa aproveitou para agradecer à secretária Simone Valadares pela receptividade, e que ficou feliz em saber que a gestora já recebeu representantes sindicais do setor para tratar de suas pautas, destacando a iniciativa de abrir uma mesa de negociação setorial com esses servidores para além da Mesa de Negociação Permanente já instalada pela prefeita.

“Torço para que a Mesa de Negociação que tratará das especificidades do SUAS dê muito certo, e também torço para que as coisas realmente funcionem nessa secretaria. Estarei acompanhando, fiscalizando, criticando quando for necessário, mas também elogiando sempre que a gestão acertar”, afirmou Iran Barbosa.

por George Washington Silva – foto assessoria