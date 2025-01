“IREMOS REDUZIR MAIS DE 400 CARGOS COMISSIONADOS E DIMINUIR OS GASTOS DO MUNICÍPIO”, AFIRMA SAMUEL

Complementar 001/2025, acerca da reforma administrativa do município, com foco no desenvolvimento econômico e social. A proposta traz mudanças na estrutura das secretarias, com destaque para a redução expressiva no número de cargos comissionados, o que resultará em uma economia aos cofres públicos, reforçando o compromisso com a eficiência e a responsabilidade fiscal.

A redução de mais de 400 cargos comissionados foi confirmada em vídeo publicado nas redes sociais do prefeito nesta quarta-feira (29), onde o gestor reafirmou que a medida diminuirá os gastos do município. “Não existe aumento no orçamento, até porque iremos trabalhar com o orçamento aprovado no ano anterior, antes mesmo da nossa gestão assumir”, disse Samuel.

A proposta visa ainda a criação de três novas secretarias: Secretaria Municipal da Defesa Social, Secretaria Municipal da Defesa da Cidadania e Secretaria Municipal da Mobilidade Urbana, que irão modernizar a estrutura administrativa, descentralizar as atribuições e dar mais governança ao Executivo. Secretarias Especiais também serão criadas, como a de Políticas para as Mulheres, da Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais e de Ciência, Tecnologia e Inovação, que impulsiona áreas de crescente atenção em todo o país e que, até então, não recebiam a devida importância no âmbito municipal.

Com a reforma, a Prefeitura reduz gastos e alcança uma gestão mais eficiente, moderna e voltada às reais necessidades do município. A proposta demonstra um compromisso com a responsabilidade fiscal e com o desenvolvimento sustentável, estimulando o desenvolvimento da cidade para o futuro.

Texto e foto Fernanda Santiago