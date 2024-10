Isac destaca importância da alternância de poder e o papel do eleitor

Durante o Pequeno Expediente na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Isac Silveira (União Brasil) fez um discurso enfático sobre a importância das Eleições de 2024, a alternância de poder e a responsabilidade que os eleitos têm em relação aos seus mandatos. Com palavras firmes, Isac ressaltou que o voto consciente, conquistado pelo trabalho e pela dedicação, é uma ferramenta essencial para promover as mudanças que a sociedade necessita.

“Ouvir a voz das ruas, o voto, a decisão do voto… Saber que o voto, quando é conquistado pelo trabalho, pelo amor, é uma resposta a quem se opõe à alternância de poder, a quem se opõe às mudanças que a sociedade requer”, afirmou Isac, destacando a importância de estar próximo da população e de atender às suas demandas.

O vereador, que se destaca na defesa de causas populares e na luta por melhorias para os aracajuanos, lembrou aos colegas e à população a transitoriedade dos cargos públicos. Segundo ele, na política, a única figura permanente é o povo. “A vida é uma missão; você está como vereador, como prefeito, mas você não é eternamente aquele cargo. Na política, apenas um é para sempre: o povo. Nós seremos sempre eleitores”.

Isac também mencionou a vereadora Emília Corrêa, eleita a primeira prefeita de Aracaju, destacando o carinho e apoio dos colegas. No entanto, lembrou que a política envolve tanto elogios quanto críticas, e ambos são aspectos naturais da democracia. “Hoje, a vereadora Emília Corrêa foi abraçada e beijada por nós; amanhã, a mesma mão que afaga, é a mesma que apedreja e a mesma que escarra. Digo isso porque é da política. E a mesma capacidade que ela tem de receber elogios, ela precisa ter para lidar com as críticas”.

Encerrando sua fala, o vereador Isac parabenizou o povo aracajuano pela capacidade de promover mudanças por meio do voto. “Essa é a política, essa é a democracia. Parabéns ao povo aracajuano pela capacidade de realizar a alternância de poder em busca de dias melhores para si mesmo”.

A declaração do vereador repercutiu positivamente, reforçando seu compromisso com a democracia e valorizando o papel do eleitor na construção de um futuro melhor para Aracaju.

Foto Gilton Rosas

por Valéria Santana,