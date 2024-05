Isac e Yandra buscam soluções para os agentes de trânsito de Aracaju

Em uma busca contínua por melhorias para os agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, a deputada federal Yandra Moura (União Brasil) e o vereador Isac Silveira (União Brasil) estão empenhados em encontrar soluções viáveis para as demandas da categoria. Entre os principais temas discutidos estão o plano de cargos e carreiras e a aprovação do Projeto de Lei 2160/2023, que visa definir a carreira própria e típica de Estado para os agentes de trânsito e reconhecer sua natureza policial que está tramitando na Câmara dos Deputados.

O vereador Isac destacou a difícil realidade enfrentada pelos agentes de trânsito de Aracaju. “Os profissionais lidam diariamente com uma estrutura precária, apesar da alta arrecadação do órgão. É preocupante a falta de transparência da SMTT e a ausência de uma mesa de negociação por parte da atual gestão”, afirmou Isac. Ele também ressaltou que Aracaju figura entre as capitais com os piores índices de trânsito do país, refletindo a necessidade urgente de melhorias na gestão do trânsito e nas condições de trabalho dos agentes.

Durante as discussões, os agentes de trânsito levantaram questões cruciais sobre valorização profissional, periculosidade, gratificação, equipamentos de trabalho e cursos de aperfeiçoamento. A deputada Yandra Moura reforçou o compromisso de buscar avanços significativos para a categoria. Com relação ao PL 2160/2023, Yandra reforçou que o PL está na mão do relator e que ainda está sendo modificado. Assim que o texto definitivo chegar, ela analisará e fará amplas discussões com as categorias.

A situação do trânsito em Aracaju tem sido tema de debate constante. Recentemente, a cidade foi destacada negativamente em um estudo sobre mobilidade urbana, apontando um dos piores índices de trânsito do Brasil. A falta de infraestrutura adequada, somada à ausência de políticas efetivas de mobilidade, contribui para os engarrafamentos e acidentes frequentes. Este cenário acentua a urgência de uma reforma estrutural e administrativa na SMTT, para que a cidade possa oferecer um trânsito mais seguro e eficiente para todos.

A mobilização de Yandra Moura e Isac Silveira representa um passo importante na luta por melhorias nas condições de trabalho dos agentes de trânsito de Aracaju, com a esperança de que as demandas da categoria sejam finalmente atendidas e que a cidade possa avançar em suas políticas de mobilidade urbana.

Foto: Milton Carvalho

Por Valéria Santana