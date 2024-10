Isac fará Sessão Especial em homenagem ao Dia do Servidor Público

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, Isac Silveira (União Brasil) promoverá, nesta quarta-feira, dia 30, uma Sessão Especial na Câmara de Vereadores para celebrar o trabalho e a dedicação dos servidores públicos. A solenidade ocorrerá às 14h, no Plenário da Câmara, e contará com a presença de autoridades e políticos que se destacam na defesa dos direitos dos trabalhadores.

Durante o evento, dez servidores públicos serão homenageados em reconhecimento aos serviços prestados. Além dos servidores, figuras públicas e políticos também serão reconhecidos pela atuação em prol dos direitos trabalhistas e pela defesa constante da valorização do serviço público municipal, estadual e federal.

Isac, que é defensor dos direitos dos servidores e reconhecido por sua trajetória de lutas no Legislativo aracajuano, acredita que o momento é de gratidão e reconhecimento, apesar da falta de valorização dos servidores por parte do Executivo. “Esta é uma oportunidade de enaltecer aqueles que dedicam suas vidas ao bem-estar da sociedade, atuando com comprometimento e zelo pela população. Nosso papel como representante é lutar por condições dignas e pela valorização desses profissionais, que são o coração do serviço público”, afirma Isac.

A Sessão Especial é uma homenagem a cada servidor que contribui para o desenvolvimento e a melhoria da cidade, em especial de Aracaju. A expectativa é de que a Sessão seja um momento para discutir assuntos importantes, reforçar a importância do servidor público e inspirar novas ações de apoio e valorização desses trabalhadores essenciais para o funcionamento da sociedade.

Fonte e foto assessoria