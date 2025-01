Isac participa de reunião com secretária de Educação para discutir vagas em escolas

Na última terça-feira, 28, o vereador Isac (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, esteve reunido com a secretária de Educação do município, Edna Amorim, para tratar de questões urgentes relacionadas às vagas em escolas e creches.

Durante o encontro, foram discutidas as dificuldades enfrentadas pela atual gestão, incluindo as dívidas herdadas da administração anterior, que representam desafios consideráveis a serem superados.

Uma das pautas centrais foi a necessidade de criação de novas escolas para suprir a crescente demanda por vagas. Isac destacou a importância de ampliar a rede de ensino, garantindo que todas as crianças e jovens de Aracaju tenham acesso à educação de qualidade.

Outro tema abordado foi a entrega da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Alcebíades Melo Vilas Boas, localizada no bairro Industrial. As obras, iniciadas em 2023, devem oferecer novas vagas e melhorar as condições de atendimento à comunidade.

O vereador, durante seu último mandato, destacou na tribuna que, no período em que a unidade funcionou em local temporário, houve diversas reclamações sobre a falta de estrutura adequada, gerando insatisfação entre pais e alunos.

Ao longo de seu trabalho legislativo, Isac tem sido uma voz ativa na fiscalização das condições das escolas e creches de Aracaju, denunciando a falta de estrutura e a insuficiência de vagas, problemas que impactam diretamente a educação na capital. O parlamentar reforçou seu compromisso em enfrentar os desafios deixados pela gestão anterior e continuar trabalhando para assegurar uma educação digna às crianças e jovens da cidade.

“Estamos empenhados em buscar soluções rápidas e efetivas para melhorar as condições de ensino em Aracaju. É nosso dever garantir que todas as crianças tenham acesso a um ambiente escolar adequado, seguro e com qualidade”, afirmou o vereador.

Texto e foto assessoria do parlamentar