Isac se reúne  com sindicatos da saúde para discutir reivindicações das categorias

O vereador Isac (União Brasil), líder da prefeita Emília Corrêa na Câmara Municipal de Aracaju, participou de uma reunião a convite do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe (SEESE). O encontro teve como objetivo reafirmar as principais reivindicações das categorias da saúde, com destaque para a necessidade de concursos públicos, o estabelecimento de mesas de negociação, a regularização do repasse de consignações, a recomposição salarial e o fortalecimento da comunicação entre os sindicatos e a prefeitura.

A reunião contou com a presença de Nadhia Ribeiro, chefe de gabinete da prefeita Emília Corrêa, além de representantes de diversas categorias da saúde, como psicólogos, enfermeiros, técnicos, odontólogos, fisioterapeutas e educadores sociais. Durante o encontro, reforçou-se a importância de manter um diálogo contínuo e de estreitar a relação entre os sindicatos e a gestão municipal, em busca de soluções concretas para as demandas apresentadas.

O vereador Isac destacou o compromisso da administração em atender às necessidades dos servidores públicos. “A gestão da prefeita Emília Corrêa está voltada para compreender as necessidades dos servidores municipais, estabelecer uma programação e garantir a conclusão dos anseios da classe trabalhadora. As carreiras, a recomposição salarial e todos os pontos que envolvem a vida funcional dos servidores municipais terão o devido cuidado da atual gestão”, afirmou.

Nadhia Ribeiro, por sua vez, reafirmou a importância do diálogo. “A gestão de Emília Corrêa é pautada no diálogo. Queremos afastar todo tipo de arbitrariedade e iniciar um novo marco, que é o da democracia. É o marco de ouvir e de agir”, pontuou.

Ao longo do mandato, o vereador Isac tem promovido um diálogo justo e produtivo entre as categorias e a administração municipal. Como líder da prefeita na Câmara, busca soluções para corrigir deficiências históricas, especialmente em relação ao piso salarial e à valorização dos servidores públicos.

O parlamentar concluiu afirmando que, em sua função de representante, continuará facilitando o contato entre os sindicatos e a Câmara de Vereadores, com o objetivo de recuperar perdas históricas e promover avanços para todas as carreiras do funcionalismo público da cidade.

Texto e foto Assessoria de Imprensa do Parlamentar