Isac toma posse e assume liderança da prefeita Emília Correia na CMA

Na tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, Isac Silveira (União Brasil) tomou posse como vereador de Aracaju em uma solenidade marcada pela emoção e simbolismo no Teatro Tobias Barreto. Acompanhado de familiares, amigos e diversos setores da sociedade aracajuana, Isac agradeceu o apoio recebido ao longo de sua trajetória e verbalizou uma frase que marcou o momento: “Deus é a nossa Força”.

Com a posse, Isac também assume a liderança da prefeita Emília Correia (PL) na Câmara de Vereadores da capital. Em seu discurso, o parlamentar destacou o compromisso com o povo aracajuano e não deixou de criticar a ausência do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) na solenidade. “Ele não veio, sabia que não iria ser amado, mas, em nome da democracia, deveria cumprir o seu papel institucional. Mas não conseguiu tirar o brilho, foi muito lindo, as imagens falam por si só. Pra trás ficam os covardes, à frente os que lutam por um Aracaju melhor para todos”, declarou Isac.

Iniciando seu terceiro mandato, Isac reafirmou o compromisso de continuar sendo a voz da população na Câmara Municipal. Ao longo de sua trajetória pública, o vereador tem se destacado pela defesa dos servidores públicos, melhorias na saúde e educação, incentivo ao esporte amador e profissional, além de sua atuação em favor de mães atípicas e outras causas sociais relevantes.

Isac também reafirmou seu empenho em propor investigações importantes para a transparência da gestão pública. Ele garantiu que não desistirá de reapresentar as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) relacionadas à SMTT, à educação – especialmente sobre dispensas de licitações em contratos estratégicos – e à saúde, com foco nos recursos destinados à Maternidade Lourdes Nogueira.

Com 4.191 votos, Isac foi o vereador mais votado do partido União Brasil, um reconhecimento expressivo que reflete a confiança da população em seu trabalho. Em sua fala, ele reafirmou o compromisso com melhorias nos setores essenciais da cidade. “Vou continuar lutando pelo povo aracajuano. Nosso mandato será pautado pelo trabalho, pela fiscalização e pela busca incansável de melhorias para todos”, disse Isac ao encerrar seu discurso.

A liderança de Isac Silveira na Câmara Municipal marca uma nova etapa de diálogo e articulação no governo da prefeita Emília Correia. O vereador reforçou que está pronto para construir um mandato transparente, participativo e que atenda aos anseios da sociedade aracajuana. A solenidade foi um marco para o início de uma gestão que promete atuar firmemente em prol da cidade.

Por Valéria Santana – foto Gilton Rosas