Isac: “Waneska Barboza é uma das piores secretárias que já tivemos”

O vereador Isac Silveira (PDT) não tem poupado críticas à gestão municipal de Saúde da Prefeitura de Aracaju, que tem sob o comando a secretária Waneska Barbosa. De acordo com o parlamentar, que é presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, “faltam medicamentos nas unidades básicas, consultas especializadas e uma fila que se acumula em busca de exames e consultas”. A espera por uma ultrassonografia, segundo Isac, já conta com 30 mil pessoas aguardando.

“Waneska Barboza é uma das piores secretárias de saúde que já tivemos em Aracaju, embora estejam pintando um quadro de que ela é a melhor. Mas, como a gestão de Edvaldo Nogueira é marcada pela incompetência da administração da saúde, talvez ele esteja comparando por um patamar muito rebaixado. Precisamos de uma gestão que cuide da saúde, e acabe com esse cenário de pessoas em filas e um sistema agonizando. Não podemos mais aceitar essa triste realidade e isso é desde antes da pandemia”, criticou.

O vereador lembrou que o Hospital Universitário ofereceu uma estrutura completa para atender as mulheres grávidas e a prefeitura abriu mão para construir uma maternidade própria. “Não estou aqui dizendo que sou contra, mas acredito que as duas unidades poderiam estar funcionando. Aracaju já não tem mais contrato com o Hospital de Cirurgia. O Hospital São José pediu para que fosse porta aberta para trauma e até agora a Secretaria de Saúde não aceitou o contrato, o que é uma incompetência atrás da outra”, lamenta.

Isac Silveira afirma que não entende a insistência do prefeito Edvaldo Nogueira em dizer que a saúde da capital é referência. “Referência em que? Não vou me calar, porque o meu compromisso é com o povo de Aracaju”, avisa Isac.

Foto assessoria

Por Valéria Santana