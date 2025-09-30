ITABAIANA E LAGARTO OFICIALIZAM A ADESÃO AO PACTO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL COORDENADO PELO MPSE

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) formalizou, nesta segunda-feira, a adesão dos Municípios de Itabaiana e Lagarto ao Pacto de Governança Ambiental Municipal, iniciativa que integra o Projeto NaAtiva, promovido pelo MPSE em parceria com o Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE).

O ato foi realizado na sede do MPSE e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, do Prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e da Vice-Prefeita de Lagarto, Suely Menezes.

O pacto envolve, além do MPSE e MPC/SE, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma).

O Coordenador do Projeto NaAtiva, Promotor de Justiça Sandro Costa, destacou os compromissos assumidos pelos municípios. “O pacto fortalece a governança ambiental municipal, prevendo a criação ou o reforço de estruturas essenciais, como Secretaria exclusiva de Meio Ambiente, Fundo e Conselho Municipais de Meio Ambiente, além de planos de arborização, educação ambiental, diagnóstico de passivos e atualização do Plano Diretor. São medidas fundamentais para que cada município construa políticas ambientais sólidas, capazes de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Esse trabalho só é possível porque envolve uma ampla rede de parceiros – Ibama, Semac, Anamma e outros – unidos para transformar a realidade em favor da sustentabilidade”, frisou.

A também Coordenadora do projeto, Promotora de Justiça Aldeleine Barbosa, reforçou que o pacto ultrapassa gestões e assegura políticas permanentes. “Essa adesão demonstra maturidade institucional e compromisso com o futuro. Estamos construindo uma política ambiental de Estado, baseada em planejamento, participação social e dados técnicos, que garante continuidade e efetividade, independentemente de quem esteja à frente da gestão municipal”, complementou.

Durante a solenidade, o Prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, ressaltou a relevância da iniciativa para o município e para o Estado. “Quero parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa pioneira. Sergipe dá exemplo ao Brasil ao assumir a responsabilidade de cuidar do meio ambiente de forma integrada. Em Itabaiana, esse pacto representa um avanço importante, pois reforça nosso compromisso de adotar medidas concretas e duradouras em favor da sustentabilidade”, salientou.

A Vice-Prefeita de Lagarto, Suely Menezes, destacou que o pacto representa um marco para o município. “Assumimos o compromisso de fortalecer a gestão ambiental em Lagarto, com ações como a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a elaboração do Código Ambiental e do Plano Diretor sustentável, além de diretrizes para educação ambiental, arborização e recuperação de áreas degradadas. É um passo decisivo para garantir qualidade de vida à nossa população e preservar nosso patrimônio natural”, destacou.

Com a adesão, Itabaiana e Lagarto se somam a outros quatro municípios de grande representatividade inseridos no Pacto: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância e São Cristóvão.

Fonte e foto MPE