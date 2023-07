Itabaianinha receberá serviços da Sedetec e vinculadas no ‘Sergipe é aqui’

Em sua oitava edição a cidade receberá orientações e serviços de diversas instituições do Governo

Na próxima sexta-feira, 28, a caravana do ‘Sergipe é aqui’ chegará à cidade de Itabaianinha. O município é o oitavo a receber as ações promovidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e suas vinculadas, que contará com orientações, serviços e atendimentos para a população itabaianinhense.

“O ‘Sergipe é aqui’ é uma importante iniciativa que estimula a participação popular e aproxima os serviços públicos das comunidades em que passa sua comitiva”, destaca o secretário do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia de Sergipe, Valmor Barbosa.

Nesta edição, os agricultores familiares do município receberão, de forma gratuita, 30 análises de solos ofertadas pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). O instituto também realizará verificações de medidores de pressão arterial na população, com aparelhos digitais e aneroides (com braçadeira).

O ITPS ainda fará medições de espessura, altura, comprimento e largura nos blocos cerâmicos e telhas, de caráter demonstrativo e orientativo, prestando informações aos cidadãos sobre os requisitos necessários para a fabricação de blocos cerâmicos e telhas para o atendimento das exigências do Inmetro. Além disso, assim como na última edição, o instituto oferecerá orientações sobre a importância das análises de solos, água, alimentos e o modo correto de realizar as coletas.

Já o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) fará uma exposição de projetos nos cursos de programação e inteligência artificial com alunos de escolas públicas, como também apresentará o projeto de Estamparia digital produzido no Laboratório de Design Têxtil.

Atendimento a empresas

Outra vinculada que marcará presença no evento é a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese). Dessa vez, o órgão estadual realizará a emissão de 50 certidões on-line para empresas do município, além de prestar informações sobre o andamento de processos. Já a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) atenderá as demandas dos industriais locais com foco na prospecção de possíveis expansões fabris, como também fornecerá informações sobre suas ações aos itabaianinhenses.

Por Maiara Andrade