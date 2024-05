Itaporanga D’Ajuda: Ministro Márcio Macedo é recepcionado pela ex-prefeita Gracinha

Em uma receptividade com misto de fortalecimento da parceria e compromisso com o futuro político – administrativo da cidade de Itaporanga D’Ajuda, o Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foi recebido pela ex-prefeita e ex-deputada estadual Gracinha Garcez em sua residência.

Na oportunidade, acompanhada de familiares, amigos e lideranças políticas da região, Gracinha fez questão de ressaltar a felicidade de poder receber em sua casa um ministro de estado. E, por saber, que terá o apoio e empenho do representante federal na busca de recursos e conquistas que venha à contribuir com o desenvolvimento itaporanguense. “Itaporanga precisa da ajuda do presidente Lula e tenho a certeza que terei o comprometimento do meu amigo Márcio“, frisou Gracinha.

Durante presença no município, Márcio, Gracinha e amigos discutiram sobre o dia a dia da cidade, os problemas, soluções e encaminhamentos necessários.

“Não tenha dúvidas de que estarei ao seu lado. Sou seu amigo e de todos que amam Itaporanga”, concluiu Márcio.

Fonte e foto assessoria