Itaporanga: Deputado Marcelo Sobral articula segunda torre de telefonia para a região

Após viabilizar antena da Brisanet, deputado se reúne com Ministro das Comunicações em Brasília, com apoio decisivo da deputada federal para agilizar nova torre no Povoado Nova Descoberta.

Brasília, DF – Dando continuidade ao trabalho de levar infraestrutura de comunicação para Itaporanga d’Ajuda, o deputado Marcelo Sobral esteve em reunião nesta semana com o novo Ministro das Comunicações do Governo Federal, Frederico Siqueira. O objetivo do encontro foi tratar da instalação de uma nova antena de telefonia, que beneficiará diretamente o Povoado Nova Descoberta.

Esta é a segunda torre de comunicação articulada pelo deputado para a região, somando-se à instalação de uma primeira antena que já está em processo de implementação pela Brisanet, empresa que venceu o leilão do 5G para o Nordeste.

Para essa articulação na capital federal, o deputado ressalta o apoio decisivo da deputada federal Yandra Moura. Correligionária e membro do mesmo agrupamento político liderado por André Moura, a deputada abraçou a causa junto com Sobral, abrindo as portas dos ministérios em Brasília e dando total suporte à pauta. A presença de seu Chefe de Gabinete, Davi Calazans, na reunião, simboliza a força e a união do grupo em prol de Sergipe.

O impacto social esperado com a chegada do sinal é imenso. Na prática, a conectividade representa um salto de qualidade de vida para a comunidade. Significa que um estudante poderá acompanhar aulas online, um pequeno agricultor poderá negociar sua produção pela internet, uma família poderá realizar uma chamada de vídeo com parentes distantes e, em uma emergência, o contato com serviços de saúde ou segurança será imediato e eficaz.

Trata-se de uma verdadeira ferramenta de cidadania e desenvolvimento, quebrando o isolamento e criando novas oportunidades para todos.

“Essa é uma luta nossa e não vou parar enquanto ela se tornar realidade!”, afirmou o deputado Marcelo Sobral, reforçando seu compromisso pessoal com a causa de levar inclusão digital de forma ampla ao município.

A expectativa é que, com a força política demonstrada, os trâmites para a ativação do sinal sejam acelerados, transformando em breve a vida de centenas de famílias que aguardam por mais desenvolvimento e oportunidades.

Texto e foto assessoria