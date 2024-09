ITPS apresenta portfólio de análises do leite e derivados no Expo Glória

Com o objetivo de difundir os serviços de análises voltadas para atividades agropecuárias, o Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), participa da Expo Glória 2024. O evento, que acontece entre os dias 19 e 22 de setembro no município de Nossa Senhora da Glória, contará com a participação do instituto que levará informações sobre todos os serviços disponibilizados pelos seus laboratórios.

O ponto alto da participação do ITPS no evento é as informações sobre as análises do leite e seus derivados. O instituto realiza as análises físico-químicas e microbiológicas desses alimentos, através dos laboratórios de Bromatologia e de Microbiologia, que atua de acordo com as normas de qualidade estipuladas pelas legislações vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Ministério da Agricultura (MAPA).

Sendo o alto sertão sergipano uma importante bacia leiteira no estado de Sergipe, o ITPS implantou um método de identificação de açúcares inclusive da lactose, permitindo, assim, que a população, produtores e indústrias possam identificar se o produto contém lactose, através das análises. Para garantir que as informações sobre a análise de leite cheguem ao conhecimento dos pecuaristas, o ITPS apresentou durante o evento como funciona o método de análises, coleta de amostras e a contratação dos serviços.

De acordo com o presidente do ITPS, Denisson Salustiano, a Expo Glória 2024 é uma vitrine e também uma oportunidade de apresentar ao alto sertão sergipano o potencial do parque tecnológico do estado. “Durante o evento, o ITPS apresentará o portfólio de análises do leite e derivados, dentre os demais serviços que realiza, permitindo ao pecuarista garantir a qualidade e valoração de mercado da produção”, comentou.

Parceria

Preocupados com a qualidade e segurança dos alimentos de origem animal em Nossa Senhora da Glória, o governo do estado, o ITPS e a prefeitura do município assinaram um protocolo de intenções, que viabiliza a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) na cidade. O documento, assinado em 2023, selou um compromisso de regulamentação da produção alimentar, assegurando que os produtos comercializados no município atendam aos mais altos padrões de qualidade.

Serviços laboratoriais

O ITPS tem como principais atividades a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, de química e microbiologia, pesquisas científicas e tecnológicas. Atualmente, o instituto dispõe de seis laboratórios, que oferecem diversos tipos de ensaios nas áreas de meio ambiente, alimentos, ração animal, fertilizantes, calcário, água, solos, tecido foliar e resíduos industriais. Além disso, os laboratórios de Química de Água e o laboratório de Solos e Química Agrícola possuem ensaios acreditados na Norma NBR ISO/IEC 17025 pela Coordenação Geral da Acreditação do Inmetro-CGCRE, desde 2010.

A acreditação representa o reconhecimento formal da competência técnica de um laboratório e, com isso, as atividades passam a ter aceitação internacional.

Serviço

Para solicitar os serviços do ITPS é necessário buscar o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), presencialmente na Rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho, em Aracaju; por meio dos telefones (79) 3198-8811 e 99191-3042; ou pelo e-mail sac@itps.se.gov.br.

Foto: Ascom ITPS