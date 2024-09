ITPS inicia verificação de novos aparelhos medidores de velocidade na BR-101 no estado Sergipe

A partir do dia 9 de setembro, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), dará início à verificação metrológica inicial dos novos medidores de velocidade que irão monitorar o trânsito nas rodovias federais sergipanas. Nesta primeira fase, serão verificados 10 radares localizados ao longo da BR-101. A iniciativa visa garantir que os equipamentos atendam aos requisitos da legislação do Inmetro.

A verificação inicial é realizada nos aparelhos que estão sendo instalados pela nova empresa contratada para administrar esses equipamentos, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Após aprovação, os medidores estarão autorizados a operar nas rodovias.

Os medidores que passarão pela verificação estão situados nos seguintes pontos: KM 22 de São Francisco e Cruz da Donzela; KM 77 de Laranjeiras e Pedra Branca; KM 81 de Laranjeiras e Mussuca; KM 90 de Nossa Senhora do Socorro; KM 92 de Nossa Senhora do Socorro; no Parque dos Faróis; KM 93 e KM 94 de Nossa Senhora do Socorro, no Pai André; KM 147e KM 151 em Estância.

A verificação metrológica é fundamental para assegurar que os medidores de velocidade estejam devidamente verificados e registrem as velocidades de forma precisa. “A intenção é garantir a segurança dos condutores, evitando autuações injustas”, afirma Denisson Salustiano, diretor-presidente do ITPS.

O processo de verificação é realizado por meio de um veículo oficial do ITPS, equipado com um padrão devidamente calibrado pelo Inmetro. Os resultados obtidos pelos medidores são comparados com os dados do equipamento de referência. Após a aprovação, os medidores recebem a marca de verificação, selos, lacres e laudo técnico com validade de um ano.

Mesmo após a aprovação inicial, o ITPS continuará realizando verificações periódicas nos medidores, além de atender a denúncias de possíveis irregularidades nos equipamentos a qualquer momento. “Nosso objetivo é garantir que a relação entre os motoristas e os órgãos de fiscalização seja justa e transparente”, ressalta Salustiano.

A gerente executiva de Metrologia e Qualidade Industrial do ITPS, Maria Inêz de Almeida Machado, destaca a importância da transparência nesse processo. “Todas as etapas da verificação são realizadas com rigor e precisão, garantindo a confiabilidade dos resultados”, afirma.

Consulta

Os condutores podem consultar a situação de qualquer medidor de velocidade instalado no país, acessando o Portal de Serviço do Inmetro nos Estados (PSIE), por meio do endereço eletrônico https://servicos.rbmlq.gov.br. Basta clicar em “consulta de instrumentos”, escolher a opção “medidor de velocidade” e digitar o município. A partir de então, o sistema mostrará os medidores da localidade, data da última verificação e a validade.

Denúncias e dúvidas

Em caso de denúncias ou para esclarecimento de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do ITPS por meio do telefone (79) 3198-8822 e do e-mail ouvidoria@itps.se.gov.br. Também há a opção do atendimento presencial, que é feito na sede do ITPS, localizado na rua Campo do Brito, 371, bairro 13 de Julho, em Aracaju.

Foto: Ascom ITPS