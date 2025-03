Ivan Leite doa terreno à UFS para construção de campus no município de estância

Ivan Leite, enquanto empresário, cidadão e político, sempre tem feito sua parte para o desenvolvimento de Estância.

Quando esteve prefeito de Estância, uma das mais importantes cidades de Sergipe, Ivan Leite pleiteou e apoiou a implantação, designando para o bairro Cidade Nova, o Instituto Federal de Sergipe (IFS), dando assim mais valor a essa comunidade populosa.

Também, no Governo de Marcelo Déda, sendo prefeito de Estância, o Estádio Estadual Governador Augusto Franco, o “Francão”, foi reconstruído no período quando esteve na administração de Estância.

A Educação é “uma mola mestra” de Ivan Leite, que sempre se dispõe para contribuir com o progresso educacional de Estância. Tempos atrás, colocou um amplo terreno de sua propriedade à disposição do SENAC. Nesta sexta-feira, 14, o empresário assinou o termo de doação de um extenso terreno, doando para a construção de um campus da Universidade Federal de Sergipe na cidade de Estância.

“Que tarde maravilhosa dessa sexta-feira. Fiquei feliz e com certeza ficou na história dos estancianos. Parabéns, Ivan Leite, parabéns prefeito André Graça, isso é o que nós esperamos dos gestores e dos políticos. Ontem foi festa no céu, os professores e acadêmicos que nós tivemos no passado, como professoras Jandira Amado, Eleonora Leite, professor França, Tenísson Teixeira e tantos outros fizeram uma festa lá no céu”, declarou José Rodrigues, aposentado e morador de Estância.

A solenidade foi bem prestigiada por diversas autoridades políticas, autoridades educacionais, reitores, ex-reitores da UFS, senadores, deputados estaduais e federais, vereadores, ex-prefeitos de Estância e de outras cidades, estudantes, lideranças comunitárias e a sociedade em geral.

O ex-prefeito de Estância e empresário Ivan Leite, contente por vê um sonho se concretizando para o benefício de Estância e região, disse que “a construção do campus Universitário, tem terrenos que não precisaram ser desapropriados pelo Município e nem pelo Estado”.

De acordo com Ivan Leite, o campus da UFS beneficiará não somente Estância, mas sem dúvida, beneficiará toda região centro sul e extremo norte da Bahia. “Não existe futuro sem cuidar da Educação, não existe nada que nasça espontaneamente além daquilo feito por Deus”, destacou.

O ex-prefeito Ivan Leite recordou que em 2006, há quase 20 anos, foi à Brasília acompanhado por sete deputados estaduais, três senadores e o governador Marcelo Déda, pleitear um campus para Estância da Universidade Federal. Segundo ele, naquela ocasião isso não foi possível, mas começou-se a luta pelo campus da UFS. “Lutamos para que isso acontecesse”, disse Ivan.

Ivan Leite continuou lembrando, que depois dessa luta, a UFS implantou um curso em Itabaiana (“nós perdemos aquele momento”), depois foi implantado um curso de Medicina em Lagarto. “Hoje, nós vemos essa somação de esforços, de estarmos plantando um futuro melhor, estamos viabilizando dias melhores, é por isso, que eu saúdo a presidente da Sulgipe, Drª Yvette, Dr. Eduardo diretor também, que concordaram inteiramente para que nós fizéssemos a doação de 130 mil metros quadrados. Isso representa treze quadras de Aracaju, então nós fizemos isso com a alma tranquila, tenho certeza que o meu pai, Dr. Jorge Leite, que era um entusiasta pela Educação e pela Cultura, certamente está feliz em vê os seus sucessores trabalhando por isso, transformando em ações concretas, com bons pensamentos, boas ações, que resultam em prosperidade. Esperamos André Graça, que esses nossos gestos, sirvam para a alegria de todos aqueles que serão beneficiados com a Educação melhor”, concluiu Ivan Leite.

Por Magno de Jesus