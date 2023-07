Jal Construções aponta problemas enfrentados pelo povo de Tomar do Geru

No último sábado, 22, o empresário e presidente do PSD de Tomar do Geru, Jal Construções, concedeu entrevista ao vereador, Kaique Freire, durante o Programa ‘Fala meu Povo’, pela Rio FM 101,5, da cidade de Estância.

Durante a entrevista, Jal Construções, destacou a sua atuação nas eleições de 2022, quando os candidatos apoiados por ele foram os mais votados no município de Tomar do Geru.

Na oportunidade, o empresário também evidenciou as reuniões que teve no mês de julho com o governador Fábio Mitidieri, com o ex-governador e presidente estadual do PSD, Belivaldo Chagas, com a secretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, delegada Danielle Garcia e com o diretor-presidente da Codise, Rafael Botelho.

Ainda na entrevista, o líder oposicionista da cidade de Tomar do Geru pontuou diversos problemas enfrentados pelos moradores do município, em diversas áreas, na saúde, assistência social e falta de estrutura na cidade, além das péssimas condições das estradas vicinais.

Por fim, o âncora do Programa ‘Fala meu Povo’, perguntou se empresário está colocando seu nome como pré-candidato a prefeito de Tomar do Geru, tendo sim como resposta.

Ascom – Jal Construções